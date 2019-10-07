港人反惡法 遭強力鎮壓

2019-10-07

禁蒙面法生效以來 至少13人因此被捕

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿香港政府頒佈與實施《禁止蒙面規例》，數萬民眾六日下午自發性前往港島、九龍等多地，冒雨上街抗爭。下午二時出發的「反惡法港人合理非」大遊行，從銅鑼灣崇光百貨遊行至中環遮打花園；同時間，另有大批民眾從尖沙咀梳士巴利花園出發，遊行前往深水埗、九龍塘。由於相關集會均未獲當局同意，警方下午四時四十分左右開始發射催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等，在旺角警署、金鐘、灣仔等多地強硬驅離示威者。

警民頻爆衝突 至少4人送醫

六日遊行期間，示威者主要以未戴頭盔、防毒面具的「和理非（和平、理性、非暴力）」民眾為主，他們毫不理會蒙面禁令，透過戴口罩、舉標語來表達訴求。遊行隊伍六日沿街高喊「香港人，加油」、「香港人，反抗」、「解散警隊，刻不容緩」等口號。隊伍中也穿插有「全副標準武裝」的勇武派示威者，伺機在重要路口設置路障。部分示威者經過港鐵尖沙咀、灣仔站時，打爛站外玻璃，並向站內丟擲雜物。

48車站續關閉 逾1成ＡＴＭ受損

六日警民衝突期間，抗爭者引燃堆置的雜物，做為阻擋鎮暴警察的路障；數百人築起長達數百公尺的「人鏈」抵抗警方；有抗爭者投擲汽油彈襲警，不慎造成至少一名記者被擊中、頭部著火。晚間約七時四十分，九龍塘的示威民眾路過中國人民解放軍駐港部隊東九龍軍營時，以雷射筆照向軍營，遭到解放軍營內人員在天台舉黃旗警告，旗幟上寫著「你正在違反法例，可能被檢控」，解放軍並用燈光照向示威者；示威者隨後立刻離開現場。

香港醫管局晚間九時證實，截至晚間七時止，六日各區活動中至少四名傷者需要送往醫院救治，其中有三人情況嚴重；目前兩人留置瑪嘉烈醫院，一人留置律敦治醫院。

香港五日關閉幾乎所有港鐵站，六日則有四十八個車站繼續關閉，重開四十五個車站但提早結束營業；六日仍有七座大型商場（包括五座港鐵商場）繼續暫停營業。此外，擔憂抗爭持續或擴大，許多鬧市商店六日也沒有營業，街上一片冷清。而受到示威者大肆砸毀中資銀行機構的自動櫃員機影響，香港金管局六日證實，初步統計總數約三千三百部的櫃員機當中，超過十％機器因受損而無法正常運作。

香港《南華早報》六日引述警方高層說法，指稱「禁蒙面法」自五日生效以來，至少已有十三人因此被捕，他們多數也被指控涉犯「非法集會」罪。

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