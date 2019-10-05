◎適用情況
1.公安條例第18條定義之3人以上非法集結，且無論該集結是否符合暴動定義
2.未經批准集結
3.依公安條例第7、13條通知警務處處長而未獲禁止或反對的公眾集會、遊行
◎免責對象
1.正從事專業或受僱工作而顧慮人身安全者
2.宗教因素
3.既有醫學或健康因素
◎罰則
1.違反者可處2萬5000港幣及監禁1年
2.授權警方在任何公眾地點發現任何人蒙面相當可能阻礙辨識身分，可攔查當事者、要求除去相關物品；不從可處1萬港幣及監禁半年
◎起訴期限
犯行日起12個月內
製表：編譯管淑平
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◎適用情況
1.公安條例第18條定義之3人以上非法集結，且無論該集結是否符合暴動定義
2.未經批准集結
3.依公安條例第7、13條通知警務處處長而未獲禁止或反對的公眾集會、遊行
◎免責對象
1.正從事專業或受僱工作而顧慮人身安全者
2.宗教因素
3.既有醫學或健康因素
◎罰則
1.違反者可處2萬5000港幣及監禁1年
2.授權警方在任何公眾地點發現任何人蒙面相當可能阻礙辨識身分，可攔查當事者、要求除去相關物品；不從可處1萬港幣及監禁半年
◎起訴期限
犯行日起12個月內
製表：編譯管淑平