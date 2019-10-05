禁蒙面難執法 時機不對恐難收效

2019-10-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港特首林鄭月娥四日宣布訂立「禁蒙面法」（蒙面法），惟港媒引述香港警方和法律專家報導，蒙面法難以在街頭上執行，也可能在法庭上被挑戰，被認為侵害市民的權利。心理學者認為，以法令禁止蒙面，會加重示威者承擔的責任，也許有助減少他們衝撞的行為。但當前香港社會動盪不安，此時推出該法，未必能達到預期效果。

一名自六月爆發「反送中」示威以來，就在街頭第一線執勤的港警總督察說，該法將不必要地招惹更多麻煩，現在唯有當警察逮捕示威者時，他們才會脫下或被迫脫下口罩。但一旦訂定蒙面法，戴口罩的示威者將被視為挑釁警察與找麻煩，這必將引發更多衝突。

一名督察也認為，示威者將想方設法鑽蒙面法規定的漏洞。若他們被盤查時說自己感冒，還拿出醫師證明呢？執法的警察必須對他們有合理懷疑，而為了查明他們是真病還是裝病，將很費時又費力。

不過，也有一名總督察表示，執法雖有其難處，但蒙面法將嚇阻部分示威者站出來，部分年輕人將不願冒暴露身分的風險。許多示威者戴口罩時，就覺得自己擁有力量，尤其是學生。很多被捕的示威者一在警車或警署脫下口罩就哭了，也害怕違法的後果。

香港大學法律學院副院長楊艾文則指出，蒙面法可能會被司法挑戰。若戴防毒面罩是為保護人們，那法律禁止戴它，就會使人們暴露在吸入警察發射的催淚彈的環境中，可能等於違反他們的自由及安全和自主的權利，即香港基本法第廿八條與香港人權法案條例第五條，也可能等於使市民受到不人道待遇。

香港臨床心理學博士萬家輝也直指，示威者正面臨最高可處十年有期徒刑的暴動罪，蒙面法的罰則卻相對輕，難以構成心理上嚇阻作用，僅少數人可能因此不敢上街頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法