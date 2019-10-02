不滿中共黨報進國會 美眾議員要查

2019-10-02

中國大外宣滲透美國會？

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中共政權宣傳戰侵門踏戶，直接打進美國國會山莊！共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）近日發現，中共中央宣傳部旗下英文報《中國日報》（China Daily）竟與美國《國家期刊》、《華盛頓郵報》等獨立媒體一同送入辦公室，大為震驚，為此致函眾院首席行政官基寇（Philip Kiko）要求說明，呼籲正視中國政治宣傳品滲透美國國會，「侮辱眾多在中共手中受難的人」，削弱美國對中政策。

中政治宣傳品 現身國會辦公室

據美國保守派新聞網站「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）九月卅日刊出的班克斯信函，名為「國家通訊社」（National News Agency）的外部派報公司規避正常程序，對國會辦公室發送另一份刊物清單，其中赫見中國國家主席習近平讚譽有加的《中國日報》。

《中國日報》由中共中宣部主辦、國務院新聞辦公室代管。根據美國「外國代理人登記法」（ＦＡＲＡ），以「政治或准政治身分」代表外國利益的代理人，必須公布其與外國政府的關係、相關活動和資金信息。班克斯點名國家通訊社，「代表專制獨裁政權散播謊言，毫無顧忌」。

中國砸2千億 全球推廣大外宣

信中指出，中國二○○九年決定投入六十六億美元（約兩千億台幣）在全球推廣「大外宣計畫」，據ＦＡＲＡ得知，一七年以來已在《中國日報》上耗資超過廿億美元。

班克斯表示，《中國日報》常有令人發噱之作，諸如聲稱「中國與世界和睦相處」，但難掩其做為官方白手套的邪惡本質；對新疆維吾爾自治區「再教育營」大規模拘禁穆斯林問題，竟強調「新疆所有族群皆享有充分人權」。

班克斯指出，讓這類謊言以「具正當性的新聞」形式進入美國國會辦公室，等同「侮辱眾多在中共手中受難的人」，更破壞侵蝕國會打擊中國影響力的主張與努力。除當前緩不濟急的立法與行政措施，他要求基寇提供發送國會辦公室的國營「新聞」刊物清單，及「國家通訊社」交予國會的刊物明細；另建議針對所有國營報紙，加入免責聲明並標示為宣傳品，註明出版、資助該報的外國政府，畢竟「如果我們在國會辦公室都打不贏資訊戰，在香港或其他地方何能奢求勝利。」

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