首場社區對話限150人 3千警護林鄭

2019-09-27

被嗆連習都「恥與為伍」

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港政府廿六日晚間七至九點在灣仔的伊利沙伯體育館（伊館）舉行首場「社區對話」，特首林鄭月娥率四名港府局長出席，並延長約半小時。儘管有示威者與市民批評林鄭舉行社區對話只是「假對話」、虛應故事及作秀，但她當晚承認，身為特首，「今天的問題最大責任是我本人」，她的確有與市民「失去聯繫」與不知民間疾苦的情況。但她表明，「最重要的是一國兩制，而非香港自治」，一國兩制有其底線，五大訴求，部分是「無法接受」。

尖銳提問嗆林鄭搞到天怒人怨

這場對話有逾兩萬名市民登記，但限額一五○人。有市民當面嗆她說，「妳搞到全港天怒人怨，管治無能」、「最大責任是妳，妳必須下台」、「五大訴求，缺一不可」，還諷刺說，今年是中共建政七十週年，她卻未獲邀出席，連中國國家主席習近平都「恥與妳為伍」。

重申太子站沒打死人

林鄭開場致詞時坦言，整個「風波」的最大責任是港府。她說，現在的問題比五大訴求更廣泛，對話不是公關伎倆，而是找出方法使香港變得更好，未來將開始一連串不同形式的對話。她還說，八月卅一日港鐵太子站襲擊事件中，站內並無任何人遭警察打死情事，但仍有人不相信。成立獨立調查委員會和現有的獨立監察警方處理投訴委員會（監警會），都是找出事實真相的方法，監警會已表明在六個月內公開報告。

不過，有市民質疑林鄭，為何不直接與伊館外的示威者接觸，只和一五○人對話？要知道民意，應舉行公投，讓市民普選特首。還有市民要求解散「濫權濫捕」的警隊，以及港鐵交出八三一太子站的監視器影片。而在伊館外近一千名示威者中，不少是中年或中年以上人士，年輕人反而不是多數。

安檢超嚴 示威者堵後門

為了這場對話，伊館內裝設金屬探測器，參加者進入會場前，須被搜查包包。近三千名維安警力部署在伊館內外，其中包括鎮暴警察和特種警察「速龍小隊」在內的至少一千名警力直接進駐會場。

對話結束後，場外近千名示威者走上馬路，部份抗議者在地上掘磚，又用雜物堵塞伊館後門，高喊口號、合唱「願榮光歸香港」，導致林鄭在結束後近一小時，仍未能離開伊館。

紐約時報廿五日刊出標題為「是的、我正在傾聽」的林鄭投書，強調香港仍有未來，社區對話及她的施政報告，都是必要之和解進程的一環。然而，法治是香港生活的基石，因此港府無法同意撤銷對被捕示威者所有指控的要求。示威活動無疑對經濟的近期前景產生影響，但香港的「基本面十分健康」。

另一方面，香港「民間人權陣線」（民陣）申請廿八日在金鐘的添馬公園舉行集會，以紀念「雨傘運動」五週年，警方已發出不反對通知書。

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