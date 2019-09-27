香港人權法案 美眾院確定下月審議

2019-09-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國會兩院外交委員會廿五日無視中國抗議，雙雙通過美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）提議的「香港人權與民主法案」，全案預計下月中進入眾議院審議。中國政府毫無意外立刻跳腳，抗議美國粗暴干預內政，警告切勿低估中國維護國家主權的決心，以免「引火燒身、玩火自焚」。

做為美國國會一九九二年通過之「香港政策法」修訂更新版，「香港人權與民主法案」重申當地享有「基本法」和「中英聯合聲明」之保障，促請中國政府恪守對香港的承諾，並確保香港選民自由享有普選行政長官與香港立法會全體議員的權利。參議院版法案發起人、擔任ＣＥＣＣ共同主席的共和黨籍聯邦參議員魯比歐，與其他三名參議員發表聯合聲明，指該法案向北京發出明確信號，他們要為侵蝕香港自治承擔後果。眾院外委會共和黨議員麥考爾說，這是民主對獨裁的戰役，美國與香港人站在一起。 「香港人權與民主法案」指示各部門依香港政治發展，評估香港仍否具有享受美國法律提供之特殊待遇的正當性，國務院應每年向國會提交報告，說明香港是否享有「充分自治」，以及中國是否侵蝕香港「基本法」保障之香港公民的自由與法治；為爭取人權或法治而參加非暴力抗議活動，以致被捕的香港民眾，仍有資格赴美工作或求學，國務院不該拒發簽證。美國總統每年還應向國會提供誘綁、虐待民眾者清單，同時制裁並禁止黑名單入境美國，以便香港實現普世人權。

中國外交部發言人耿爽廿五日立刻就此召開記者會，指控「該案罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力份子張目」。國務院港澳事務辦公室廿六日也抨擊美國國會為香港亂局火上加油，外交部駐香港特派員公署負責人則警告美國國會停止玩火，以免引火自焚。

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