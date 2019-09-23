美學者：中共一黨專政大限將至

2019-09-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國共產黨十月一日慶祝建政七十週年前夕，美國的中國問題專家、加州克萊蒙特．麥肯納學院政府學教授裴敏欣，近日在「評論彙編」（Project Syndicate）網站撰文指出，中共政權近年面臨一連串內憂外患，同時應付與美國的貿易和科技冷戰，以及國內經濟成長放緩、政治風氣封閉等衍生問題，中共要維持一黨專政，恐怕危機重重，「中共正處於毛澤東時代以來，最接近統治瓦解的時刻」。

裴敏欣在題為「中國一黨專政即將到來的危機」（The Coming Crisis of China’s One-Party Regime）的文章中指出，儘管中共總書記兼國家主席習近平對中共兩個一百週年︱建黨（二○二一年）和建政（二○四九年）懷抱信心，中共黨員卻對黨的前景憂心忡忡；除了近代許多獨裁政權均逢「七十大限」，如蘇聯共產黨統治七十四年、墨西哥革命制度黨宰制七十一年、台灣國民黨掌權七十三年，中國當前處境比過去四十年險惡，更是主因。

裴敏欣︰中共恐被美一劍封喉

首先，美中冷戰態勢逐漸確立，嚴重威脅中共「長壽」。毛澤東以降的中共領導階層，多在國際上韜光養晦，避免與外國衝突。但二○一○年後，中國開始倚恃經濟實力，追求更強勢的外交政策，促使美國從合作走向對抗。美國憑藉優越的軍事、科技、經濟效率，以及不受美國總統川普影響，仍然堅實的同盟夥伴關係，將有更大機會在冷戰中獲勝，「就算美國慘勝，中共也會被一劍封喉。」

中國經濟逆風、維穩成本升高

再者，中國經濟狀況正迎向強烈「逆風」，過去造就「中國奇蹟」的因素已弱化或消失，包括豐沛的青年勞動力、快速的都市化、大規模的基礎建設投資、自由市場和全球化。將效率低迷的國有企業私營化，以及在貿易手段上捨棄新重商主義，或許能支撐經濟，但中共僅做出口頭承諾，不願付諸實行；寧願繼續犧牲私有企業，也要堅持採行有利國企發展的政策，以便鞏固其一黨專政的經濟基礎。

此外，在習近平治下，中共已拋棄務實主義、彈性的意識形態和集體領導制，嚴格要求遵從特定意識形態和組織紀律，奠定以恐懼為本的強人統治，使得做出災難性決策的風險大增。中共權力式微後，就會開始煽動民族情緒，並加強壓制異議。然而，此策略僅有短期效果，一旦無法持續改善人民生活，暴力政權將因經濟低迷、抗爭蔓延、維穩成本上升和國際孤立而付出代價。

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