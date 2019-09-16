《屍速》韓星 現身挺港人

2019-09-16

曾出演南韓夯片《屍速列車》的資深韓星金義聖，十五日頭戴印有電視台「MBC news」字樣的頭盔，現身香港街頭，以行動力挺民主抗爭。金義聖說，他特別到香港傾聽民眾訴求，希望讓南韓民眾了解香港的真實情況；他不認同港府將示威者形容為「暴徒」，多數香港年輕人是在為自己爭取民主。金義聖也強調，不希望見到暴力事件發生。金義聖早前曾在社群媒體發布「遮眼照」，聲援「八一一尖沙咀警民衝突」期間一名被警方發射布袋彈擊中右眼重傷的女子。

（編譯劉宜庭）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法