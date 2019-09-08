維權律師坐牢 6歲兒二度被失學

2019-09-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國維權律師王全璋的妻子李文足六日證實，經過警察四天內連續數次前往學校施壓後，她與王全璋所生的六歲兒子已「再度失學」。李文足透過臉書公開質疑「兒子（泉泉）一定成了官方要挾他（王全璋）的砝碼」，痛批中國當局「把一個無罪的律師（王全璋）與外界隔絕、關押四年、秘密開庭審判」，多次阻撓王全璋與妻兒見面，「現在又拿一個六歲的孩子上學來做文章。請問，你們要做什麼？」

李文足指出，警察二○一六年在他們居住的北京石景山區，向所有幼兒園、早教中心下令不能接受泉泉報讀，導致泉泉失學在家，直到一八年五月才找到一所願意接受泉泉就讀幼兒園大班的私立學校，「來之不易的上學機會，讓泉泉無比興奮。第一天上學，早上六點他就醒了…他的單眼皮眼睛裡閃著熱切的盼望…我們提前一個多小時坐在馬路邊上，等著校車的到來…那時我就想，恐怕只有失過學的孩子，才能如此盼著上學」。

「我以為，上學不會再成為問題。二○一九年九月二日，泉泉升入小學。才開學四天，警察已經連續數次去學校施壓。我的兒子又再度失學了。…難怪每次會見全璋，全璋最擔心的就是孩子能否上學？難怪他一再跟我確認孩子是否在上學。全璋四年前被抓時，兒子才兩歲半。現在，兒子一定成了官方要挾他的砝碼了吧？難怪每次全璋都讓我不要去看他了；難怪王全璋說不要保外就醫；難怪王全璋說明年出獄後，還要繼續被政府監控，不回北京，要去濟南！」

王全璋被判刑4年半

王全璋有「七○九案最後一人」之稱，一五年八月三日被帶走，秘密關押逾三年，今年初甫因「顛覆國家政權罪」被判處有期徒刑四年六個月。中國政府一五年七月起大舉拘捕數百名維權律師和人權志士，並囚禁、酷刑虐待這些批評中共當局的異議人士，相關行動被外界稱為「七○九大抓捕」。王被捕前，曾代理被當局視為敏感案件的法輪功等案。

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