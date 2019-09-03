中國監控維族 手機Google、微軟作業系統被駭

2019-09-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年來對新疆維吾爾自治區的監控堪稱「天羅地網」，最近更傳出，疑似中國政府支持的駭客，持續透過惡意網站侵入iPhone手機、Google和微軟（Microsoft）的作業系統，植入會回傳資料、影像等數據的惡意程式，目標直指使用相關手機和電腦的維族穆斯林。

Google資安團隊Project Zero日前公布研究報告，指稱某些間諜軟體會在合法網站植入惡意程式，iPhone手機持有者可能在使用Google搜尋功能時，被引導至陷阱網站，進而「中招」被安裝監控程式，該程式以每六十秒一次的頻率，回傳手機用戶資訊至駭客控制的外部伺服器，包括透過全球定位系統（GPS）追蹤行動、獲取密碼及取得iMessage、WhatsApp等社交軟體的對話內容，估計相關行動已持續兩年，每週有上千用戶受害。

消息曝光後，美國科技新聞網站TechCrunch及富比世（Forbes）雜誌網站進一步披露，就連Google旗下的安卓（Android）系統，以及微軟公司的作業系統，也都是這些惡意網站的受害者，只是仍不清楚駭客是以何種方式，在這兩種系統中植入惡意軟體。不過，兩大媒體引述消息指出，這項「國家級」行動的幕後黑手，研判正是中國政府，主要目標為新疆維族，但非維族的一般用戶，也可能透過Google搜尋進入問題網站，因而遭到入侵。

據報導，早在今年二月，Google團隊就私下告知蘋果公司相關問題，而蘋果也立即修復作業系統iOS12.1.4的缺陷。此外，在美國聯邦調查局（FBI）示警後，Google也已刪除問題網站，以防「災情」擴散。美國數位權利倡議團體「電子邊疆基金會」（EEF）資深技術人員昆汀（Cooper Quintin）警告，這項行動除了監視中國維族外，海外維族、同情及有意幫助維族者，可能也都是中國政府的目標。

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