美籲中「准許港府回應五訴求」中方暗示中秋對港大執法

2019-09-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿香港警方八月卅一日驅離「反送中」示威者時執法過當，香港網友一日發起「堵塞機場」行動，號召民眾有車開車、沒車搭車，一同前往赤鱲角國際機場進行「交通壓力測試」，獲得數千人響應。示威者下午約一時起聚集在機場客運大樓與港鐵東涌站、青衣站周邊，以各類路障阻礙交通，並拆下中國國旗焚燒。晚間警方再次展開大規模搜捕行動，甚至進入地鐵站內，在列車上搜捕身穿黑衣的示威者。

示威者再塞機場 港警搜捕

與此同時，美國聯邦眾議院外交委員會指出，北京當局拒絕讓港府回應民間五項訴求的做法，已加劇緊張局勢，中國領導人應重新考慮這項決定，並敦促港府立即釋放被捕的示威者，停止過度使用武力，尋求和平解決方案。

然而，中共中央政法委員會一日恫嚇說：「離月圓之夜還有幾天，暴徒們該自己掰著手指算一算。」暗指香港在九月十三日中秋節有擴大執法的可能性；中共機關報《人民日報》更警告反送中示威者：「不要期待法不責眾，不要以為蒙臉就能蒙混過關。」

受到抗爭行動影響，港鐵東涌線晚間六時許宣布全線暫停。警方晚間近七時開始驅離阻礙機場交通的民眾，鎮暴警察和速龍小隊在港鐵東涌站外清場，據報導有一名手持枴杖的長者跪求警方「不要打」。

港鐵配合港府與警方策略，停開機場快線與東涌線，示威者被迫徒步至少六小時返回本島，也有部分示威者搭船返回中環。香港媒體報導，晚間近八時，警方在中環碼頭逐一搜查下船的乘客，登記乘客的身分證字號，並進行搜身及檢查行李。警方還在長洲碼頭和屯門碼頭部署，拘捕由東涌搭船的示威者。

癱瘓機場行動導致許多旅客只能在機場外圍下車，再徒步拉著行李箱走到機場。而受到出入機場大眾運輸工具及機場實施人流管制限制，下午五時過後，已有超過二十個往返香港和台北的航班部分取消或延誤，受影響較大的是國泰及華航航班，大批旅客被迫滯留赤鱲角機場。

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