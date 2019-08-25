吸電子煙喪命 美傳首例

2019-08-25

〔編譯張沛元／綜合廿三日外電報導〕美國公共衛生部門官員廿三日宣布，伊利諾州一名不久前才開始抽電子煙的病患，已因罹患無法解釋的嚴重呼吸系統疾病而死亡，為美國境內與使用電子煙有關的死亡首例。由於全美目前在廿多州有近兩百人也都因為使用電子煙而罹患嚴重的呼吸系統疾病，公衛官員正力圖了解這些人的病因，但目前並無任何特定的電子煙產品遭點名與這些病例有關。

193人罹患嚴重呼吸系統疾病 原因不明

此一消息是在美國疾病管制局（ＣＤＣ）、食品藥物管理局（ＦＤＡ）與伊利諾州政府官員的聯合記者會上揭露。ＣＤＣ官員表示，目前全美廿二州共一九三人在使用電子煙設備吸食霧化尼古丁或大麻後，罹患嚴重呼吸系統疾病，其病情類似呼吸傷害，肺部對腐蝕性物質產生反應，目前並不清楚是否有共同病因，但排除是傳染病。

據了解，今年六月底就傳出這類罹病訊息，但病例數在過去一週快速增加，原因可能在於部分病例原本未被視為與電子煙有關；至於出現死亡首例的伊州，病例數過去一週倍增達廿二例，病患年齡介於十七歲到卅八歲。伊州衛生廳長埃齊克表示，伊州病患的嚴重性，已到必須將使用電子煙與霧化裝置可能很危險公告周知的地步。

風行於年輕人之間的電子煙，被塑造為危險性低於傳統香菸的替代物，但部分電子煙仍含有有害大腦發育的尼古丁，以及被發現含有其他潛在有害物質，像是讓電子煙有各種口味的化學物質，與用來霧化大麻時所使用的油。

匹茲堡毒物中心醫學主任林區告訴紐約時報，許多病患的肺部傷害與吸入化學物品所造成的傷害情況一致，由於ＣＤＣ對電子煙霧化器所使用的成分沒有規範，而市面上有五、六百種電子煙霧化裝置，因此必須假定某些可能含有危險成分。一些專家指出，一些癮君子會把電子煙中的尼古丁清空，改填裝四氫大麻酚（ＴＨＣ），ＴＨＣ是大麻會引起幻覺的重要成分，但ＣＤＣ官員並不清楚這近兩百名病患中有多少人是因為ＴＨＣ而生病。美國電子煙協會將問題歸咎於黑市的ＴＨＣ產品，要求聯邦政府官員澄清尼古丁電子煙並非禍首。

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