黃之鋒：六四可能在港重演

2019-08-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港「反送中」運動延燒之際，被中國官媒「新華社」點名為「港獨」頭目之一的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，十七日接受「美國之音（VOA）」專訪時指出，他並不主張「港獨」，僅是尋求香港的自由選舉，且他與港人都將為此繼續抗爭。針對中國人民武裝警察部隊近日在深圳集結，他直言「六四」事件可能在港重演，但武力鎮壓無法使港人噤聲。

不主張港獨 尋求自由選舉

現年二十三歲、曾領軍二○一四年香港「雨傘革命」的黃之鋒表示，自己並不主張香港獨立，而隨著反送中運動被中媒砲轟為「顏色革命」，他也認為相關指責「很沒意思」，因為港人只是在爭取自由選舉的根本權利，亦即自由決定自身經濟和政治地位—包括行政長官（特首）—的「自決權」，但這些角色有時卻是由北京當局直接指定。

對於中國武警部隊近日進駐深圳操演，他直言一九八九年的「天安門大屠殺」可能在港重演，但北京派部隊進入香港不會讓示威者噤聲。曾形容反送中抗爭攸關二○四七年後香港未來的黃之鋒表示，在看到新疆穆斯林被關押、香港書商被綁架、立法會議員遭剝奪資格等事件後，「一國兩制」已淪為「一國一．五制」。他坦言，「我們害怕北京」，但也表明會繼續抗爭。

無法認同中國人身分

針對北京當局對香港年輕一代「教育」失敗、無法贏得年輕人信任，黃之鋒直指，原因出在「北京採行威權體制」。他進一步說明，雖然很多港人在種族上屬於中國人，但包括他在內，有許多人都不認為自己是中國公民，因為只要進入中國境內，他們就面臨被綁架、拘留和起訴的風險，因此關於中國人身分，「我們沒有理由認同」。

黃之鋒最後表示，港人近來遭遇的打壓已超出想像，將努力爭取更多民眾支持反送中運動。他也不諱言，香港特首林鄭月娥僅是北京代理人，真正的決策者是中國國家主席習近平，習應親自來港會晤示威者，走入示威者之中進行對話。

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