要求「公平選舉」 5萬俄人再戰街頭

2019-08-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科下月八日將舉行議會選舉，反對派支持的多數候選人上月初卻遭選舉委員會剝奪參選資格，在總統普廷頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）號召下，當地街頭上月底以來抗議不斷，十日更迎來普廷二〇一二年再度出任國家元首後的最大規模示威，近五萬人上街爭取自由公平的選舉。儘管這場活動已事前申請獲准，卻仍有數百人被捕。

數百人被捕

示威者十日擠滿市中心大街，根據非政府組織「白色計數器」（White Counter）統計，截至下午四時，約有四．九九萬人參加這場活動，遠超出當局所說的兩萬人。抗議群眾舉牌要求「給我們投票權！」，指控當局「你對我們說夠了謊」。俄國知名饒舌歌手費奧多羅夫也現身呼籲年輕人力挺。

莫斯科當局出動大批警力嚴陣以待，包括鎮暴警察和載有裝甲部隊的軍車。不過，納瓦尼上月廿四日號召遊行後，當局即以活動未批准為由，對他處以卅天拘留處分；他的戰友佐洛塔廖夫斯基（Boris Zolotarevsky）十日因此代行指揮大任，但在引領民眾朝俄羅斯聯邦政府行政總部所在地克里姆林宮繼續前進後，隨即被捕。莫斯科警方事後宣稱，逮捕逾一三〇人；監督俄國政府的民間非營利組織「警察資訊」（OVD-Info）隨後加碼到二二九人，並指第二大城聖彼得堡市也有八十一人被捕。

俄國反對派此前發動的兩場示威，當局一律不准，鎮暴警察與國家近衛軍（National Guard）共逮捕逾兩千人，其中部分抗議者面臨「群聚滋事擾亂」刑事罪名與入獄處分。參選資格遭剝奪的反對派人士，目前也多遭監禁，名義為違反示威法規，包括反對黨「變革黨」（Party of Changes）領袖古德科夫（Dmitry Gudkov）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法