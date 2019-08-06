港警粗暴害走光 示威少女:沒流一滴淚

2019-08-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕延燒近兩個月的香港反對「逃犯條例」（送中條例）抗爭，四日演變為反送中示威者在九龍和新界地區包圍共四個警署（警察局）。其中位於新界元朗區的「天水圍警署」四日晚間約十點，被該警署附近居民與示威者包圍。鎮暴警察五日凌晨約○點至一點展開清場，企圖拘捕示威者。期間幾名員警將一名年輕女子制伏，混亂中，她所穿的裙子及內褲遭大力扯下，造成下體「走光」，並一路被員警抬入該警署。這起事件引發香港網友質疑，警方任由該名女示威者的下半身遭暴露而不設法替她遮掩，係不尊重女性。香港女星葉蘊儀也在「臉書」發文強烈譴責警察以性暴力鎮壓示威者，更痛批警方此舉「可恥！」

四日晚約十點，近百名附近居民在天水圍警署外聚集，警署內外的數十名員警開始戒備。五日凌晨約○點，大批鎮暴警察增援清場，除臨檢路過車輛，還與示威者隔著馬路對罵，每隔十到十五分鐘即衝過馬路試圖逮捕示威者。

期間一名年輕女子遭鎮暴警察按在地下，她不斷尖叫並大喊「記者」，試圖向現場的媒體記者求助。數名員警合力將她抬起後，沒多久就跌落地上，遭員警拖行，大腿外露、下半身走光，此時才有一名女警「支援」，接著員警將這名一直「全都露」的女子抬入天水圍警署。目擊的居民指稱，該名女子原本在勸說另一名少女離開現場，卻突然遭鎮暴警察制伏在地。有居民看不過去，怒罵員警「欺負女孩子」。

媒體質疑男警將女示威者的褲子扯下後，為何遲遲不替她遮掩？對此，香港警務處警察公共關係科高級警司余鎧均聲稱，該名女子在被拘捕的過程中「不合作」，被三名女警制伏後仍激烈掙扎，兩名男警才來支援，「由於她穿著裙子，所以出現了你們在鏡頭（影片和照片中）看到的事情。」

一名自稱是該名受害女子的網友，五日在有「香港ＰＴＴ」之稱的「連登討論區」（ＬＩＨＫＧ）貼出標題為「天水圍少女想同各位手足報個平安」的文章，說她在律師協助下，已於當天一早六點半就獲保釋，手腳雖有擦傷、瘀傷、流了一點血，但並無大礙。她還說，由於當時現場太混亂，連她自己都無法確定是否被扯下內褲。她表示，慶幸家人支持與體諒她，「沒流一滴眼淚、沒情緒激動」，希望示威者盡量保持冷靜、珍惜生命。

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