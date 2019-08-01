美軍招募變嚴 2中國移民被汰除

2019-08-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部數年前為了強化軍隊的外語、醫學人才，推出針對移民的特別招募計畫，但華盛頓郵報七月三十日披露，如今軍方以移民的家庭背景與外國的關係為由，淘汰這些當初宣稱迫切需要的人才，過去幾個月已有兩名循此特別招募管道的中國移民被踢出美軍。

其中一人被汰除的原因是，他的祖父曾加入中共部隊，但其祖父早在他出生前就已過世；另一人李自成（Zicheng Li，譯音）被軍方踢掉的原因，正好與前者相反：他的祖父曾遭中國共產黨俘虜虐待。

五角大廈二○○八年推出「緊缺人才徵兵計畫」（ＭＡＶＮＩ），以可加快入籍為誘因，吸引美軍欠缺的中文、俄語、阿拉伯語等外籍語言或醫療人才。這項計畫十年來共招募一萬多人，但自從二○一六年底實施更嚴格的篩選標準後，軍方開始拒絕這些當初宣稱是國家安全迫切需要的人才。

華郵指出，這些應徵加入美軍的移民，只因為父母是外國人，或其家庭與出生國政府或軍方有關聯，就被拒絕；甚至有一份文件說明拒絕理由是「與住在中國、為中國公民的父母保持固定聯繫」。

另外，七月三十日公佈的美國軍方採購審計報告顯示，國防部二○一八會計年度採購超過九千件市售資訊科技產品，具有已知的資安風險，包括中國華為、中興和俄羅斯卡巴斯基實驗室等已被其他聯邦機構點名構成網路攻擊威脅的公司產品，金額約三千三百萬美元。例如，陸軍、空軍採購八千多台與中國安全機關有關的Lexmark公司印表機、一千三百多台聯想（Lenovo）電腦等。報告警告，若不加強監管、審核，繼續採購並使用這類產品，「可能危及攸關國家安全的任務」。

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