打擊非法移民 川普雙喜臨門

2019-07-28

關稅威脅搞定瓜國＋最高法院同意資金築牆

〔編譯張沛元／綜合廿七日外電報導〕美國總統川普廿七日在打擊非法移民上獲致兩大有助於提振連任選情的勝利—聯邦最高法院裁示，川普可將一筆廿五億美元的國防部經費，挪作在美國與墨西哥邊境修築阻擋非法移民的高牆之用；此外，白宮同日宣布，已與瓜地馬拉就遏止非法移民與加強邊境安全簽署協議。

有助提振連任選情

保守派佔多數的聯邦最高法院以五票對四票，推翻聯邦第九巡迴上訴法院稍早的裁示，形同允許川普動用這筆已獲國會通過、撥款給國防部使用的經費；裁示中稱川普政府在現階段已充分顯示，反對改變公帑用途的原告沒有立場挑戰經費撥款，就此為川普可在訴訟期間挪用公帑解禁。川普在得知築牆經費有著落後，興奮地在推特發文慶賀，直呼最高法院的裁示是在邊境牆、邊境安全與法治上的「一大勝利」。反對築牆的國會民主黨高層則譴責此一判決，眾議院議長裴洛西怒嗆美國民主是人民而非君主作主，參議院少數黨（民主黨）領袖舒默則對裁示「深感遺憾」。

此一訴訟始於今年初川普與國會民主黨人之間的築牆預算爭議。由於民主黨人以金額過高不肯通過川普要求的築牆費用，川普因而以毒品與罪犯入侵美國為由，宣布全美進入緊急狀態，藉此在無須取得國會首肯的情況下，改變公帑用途，藉此籌措築牆經費，但隨即遭約廿個州及人權、環保團體與邊境社區提告，稱川普此舉既違憲又違法，要求法官下達臨時禁制令，讓川普在訴訟期間無法挪款築牆。美國聯邦第九巡迴上訴法院的聯邦法官稍後應原告要求，對使用國防部經費築牆下達臨時禁制令—而聯邦最高法院廿六日推翻的，就是聯邦第九巡迴上訴法院的這項裁示。

同日，美國國土安全部代理部長麥克利南與瓜地馬拉內政部長戴更哈特，在白宮橢圓形辦公室簽署一項限制中美洲人士向美國申請庇護的協議，即要求取道瓜地馬拉前往美國尋求庇護的薩爾瓦多與宏都拉斯移民，必須先在扮演「安全第三國」角色的瓜地馬拉申請庇護，而非到了美、墨邊境才申請。

在川普日前威脅要祭出包括加徵關稅與旅遊禁令等措施報復後，瓜地馬拉不得不讓步，該協議預計八月啟動與施行，可望減輕在邊境處理大量移民的美國移民官員的負擔。但瓜國民間對此強烈反彈，指瓜國貧窮、失業率又高，無力收容非法移民，呼籲廿七日在瓜地馬拉市進行抗議。

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