澳洲港生反送中 遭中生嗆聲動粗

2019-07-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕支持香港「反送中」的抗議人士與挺北京當局的中國留學生，廿四日在澳洲布里斯本的昆士蘭大學（University of Queensland）校園內爆發衝突，挺中學生對香港學生叫囂，還企圖以音樂與歌聲淹沒港生的抗議訴求，雙方一度爆發肢體衝突。警方應校方請求介入，但無人被捕。

澳洲媒體報導，這場衝突發生在當地時間約正午十二時四十五分，地點是昆大的聖露西亞校區，當時有約一百五十名支持香港的學生與示威者在校內抗議，但隨即遭一群挺北京的學生上前反嗆，挺中學生還企圖以音樂及當眾大唱中國國歌「義勇軍進行曲」，來淹沒反送中抗議人士的訴求。目擊者指出，期間有部分中國學生開始動手動腳，想扯掉反送中抗議人士的標語牌，對香港學生出拳與推擠。

一名反送中抗議者透過「臉書」宣稱，遭中國學生打了四、五拳；網路影片顯示，一名黑衣男子與一名白衣男子數度互推，周遭一群人一擁而上，看不出來是上前助拳還是勸架；稍後一名壯碩的黑衣男子以中英文激動叫罵，隱約聽到他曾口出「槍斃他」與「打倒共產黨」等字眼。另一段影片則是一群看似中國留學生聚在一起高唱「義勇軍進行曲」。不少網友在社群媒體上嘲諷，這群留學生是「小粉紅」或「粉紅蛆」，大部分是「紅二代」或「官二代」，有這種反應不足為奇。

部分香港抗議人士稍後轉往校園內的孔子中心外靜坐，宣稱將持續靜坐到該校校長赫哲同意接見他們為止。挺中學生則留在原本香港學生的抗議地點，即使遭警方與校警要求離開，仍賴著不走。香港學生的抗議，肇因於該校本月初宣布，邀請中國駐布里斯本總領事徐杰出任昆大語言與文化訪問教授；不少支持香港的學生對於昆大校方與中國政府之間的親密關係，深感憂心。

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