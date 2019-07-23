元朗濺血》白衣人見人就打 孕婦也不放過

2019-07-23

持棍棒藤條 衝入港鐵月台與車廂施暴

〔編譯茅毅／綜合報導〕四十三萬香港民眾廿一日再次為反對「逃犯條例（送中條例）」等訴求走上街頭，當晚位於新界元朗區的「港鐵」元朗站站內，竟發生流血暴力事件！一群身穿白衣、戴口罩的不明人士手持棍棒、藤條，在月台上和列車車廂內見人就打，連孕婦也不放過！聞訊趕到現場的民主派「民主黨」立法會議員林卓廷的嘴角與雙手也遭毆傷。香港媒體報導，元朗當地居民接獲警告，廿二日下午至晚間不要出現在元朗市區，「黑社會發出最後通告，禁進元朗令！」

港媒：黑社會發通牒 「禁進元朗」

香港媒體報導，廿一日晚間，大批身穿象徵支持警方、港府及建制派白衣的疑似黑道人士，在元朗街頭遊蕩，其中部分人士身上綁著紅繩，手持寫有「保衛元朗」、「保衛家園」標語，疑似預謀攻擊參加反送中遊行、穿黑衣的示威者。約晚間十一時，數十名白衣人進入港鐵「西鐵線」元朗站，闖過驗票閘門後，直衝月台及車門敞開的車廂，不分青紅皂白就出言恐嚇及動手毆打，還朝車廂內丟擲雜物。

男女老幼、乘客、市民、站務人員、返家的示威者、記者，甚至立法會議員無一倖免，有人被打到血流滿面，甚至企圖阻止趕到場的急救人員照顧傷患。民眾只能以雨傘自衛，並以水管和滅火器反擊。列車停靠月台三十幾分鐘後，才終於駛離元朗站，結束這場驚魂記。港鐵表示，由於大批人群在元朗站聚集，因此該站提前於當晚十一時五十五分結束營運。

有網友在社群媒體上傳事件現場的錄影，片中可見無辜民眾遭白衣人毆打，一名黑衣男子上前阻止，其他白衣人轉而對該名男子一頓拳打腳踢；一名看似他太太的孕婦，連忙以手試圖保護他的脖子。但這群白衣暴徒仍對兩人毒打不休，孕婦不支倒地，其中一名白衣人竟拿雨傘準備打她，所幸一旁的民眾加以喝止。網友痛斥施暴的白衣人「連孕婦都打，太無人性」、「人渣」、「天理難容」。

一名餘悸猶存的男子指稱，港鐵當時還不准乘客留在車廂裡，透過廣播要求乘客全部離開車廂，不顧白衣人正在月台上打人。家住元朗的一對夫妻帶小嬰兒回家途中，遭手持武器的白衣人尾隨，一家三口慌忙逃入住宅大廳。一名白衣人企圖闖入大廳，但因大門已上鎖，才悻悻然離開。

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