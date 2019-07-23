看問題》北京不耐 對港策略恐變

2019-07-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」示威方興未艾，廿一日更首度劍指中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）。政治分析家指出，在林鄭月娥政府不肯回應訴求，甚至處處打壓遊行的情況下，港人沒有理由結束抗爭，這場民主運動暫無終局，漸趨激烈的抗爭將成「新常態」。與此同時，人民日報、央視等中國官媒先後發文勸誡港人「不能再亂下去」，代表北京已感到不耐，對港策略可能有所改變。

香港「南華早報」報導，浸會大學政治及國際關係學系助理教授鄭煒指出，隨著「反送中」遊行接連登場，示威者展現激烈行為的情況愈發常見，尤其佔領道路已成為和平示威的新常態。但他與中文大學、嶺南大學學者共同訪查後發現，包括未參與「暴力」行動者在內，逾八成示威者都認為，若港府繼續「我行我素」，出現激進行為也是「可以理解」。中文大學政治與行政學系副教授馬嶽也認為，暫時還看不到「反送中」運動的終點，且很可能如同法國去年十一月開始的「黃背心」運動，演變為長期抗爭。他還警告，港府暗示不再對示威者讓步，甚至採拖延戰術，不僅未能折損示威動能，反進一步激怒民眾。

對此，除中國國務院港澳辦公室、外交部和中聯辦等接連譴責外，先前未對香港情勢置喙的人民日報、央視、新華社等官媒，也嚴厲指責香港「極端份子」暴力行為不斷升級，有意癱瘓港府、破壞「一國兩制」。

觀察人士指出，北京宣傳機器以「最高規格」談論香港問題，反映中南海對香港民主運動已感不耐，原因之一是中南海欲專心應對美中貿易戰，不願香港添亂；二是若香港局勢惡化，不僅無法發揮「中國門戶」功能，美國還可能以此做為牽制中國的談判籌碼；三是憂心民主抗爭、挑戰威權浪潮一旦蔓延至中國，恐將動搖政治穩定。

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