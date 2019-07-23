元朗濺血》縱容暴徒 港警挨轟兩套標準

2019-07-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港泛民主派組織「民間人權陣線（民陣）」二十一日舉行反送中「七二一遊行」，吸引超過四十三萬人參加；遊行活動接近尾聲時，新界元朗區發生白衣暴徒對反送中黑衣群眾窮追猛打的無差別攻擊事件，但港警在第一時間並未積極處理，引發輿論強烈譴責。逾二十名泛民主派人士二十二日聚集在元朗警署外，抗議警方執法不力，縱容白衣暴徒橫行；民陣則質疑港警用「兩套標準」執法。

民眾報案 警竟回覆「會怕就別上街」

元朗區議會民主黨議員黃偉賢證實，二十一日晚間接獲許多陳情，指稱在元朗區遭到白衣暴徒襲擊時，附近警車上的警員不但拒絕保護，還駕車離開現場；亦有民眾打電話報警時接獲「會怕就別上街」的回覆。根據民眾拍攝的影片，大批疑似黑道人士的白衣人，二十一日深夜在港鐵西鐵線元朗站大廳及車廂內追打民眾時，恰巧有兩名巡邏警員經過，但他們見狀後並未停留，反而逕自離開。對此，港警堅稱兩名警員是在評估形勢後，決定尋求增援。

民主派：黑警合作 香港玩完

民陣二十二日譴責港警對「上環警民衝突」、「元朗市民遭襲」兩件事的執法明顯天差地別，上環警方繼六月十二日後再次向示威者開槍，但面對元朗白衣暴徒痛毆民眾和記者的行為，警方竟全晚縱容其無差別攻擊。朱凱迪、黃偉賢等逾二十名民主派人士二十二日聚集在元朗警署外示威，高呼「黑警合作，香港玩完」、「香港警察，知法犯法」等口號，質疑警方「與黑社會勾結」，要求追查「元朗恐襲」事件真相並予以究責。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法