元朗濺血》中國撐腰 三合會代勞法外管治

2019-07-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港新界元朗廿一日深夜發生無差別攻擊事件，兩、三百名白衣人持鐵棒、木棍對一般民眾窮追猛打，尤其針對參與「反送中」遊行的黑衣群眾，事後卻獲警方縱容離場，「黑白勾結」一說不脛而走。路透、英國太陽報、雪梨晨趨報（SMH）等西方媒體，均直接或間接點出白衣人是「三合會」（即黑社會）成員，而他們得以橫行霸道，與中國政府在背後撐腰脫不了干係。

學者：暴徒1晚收5百港幣

雪梨晨趨報指出，專門研究「三合會」組織的香港城市大學社會及行為科學系教授盧鐵榮表示，雖無法從法律上證明，但這場行動顯然是由三合會策動，其中又以香港三大黑幫之一、目前規模最大、最活躍的「和勝和」組織嫌疑最大。他指出，這群白衣人可能有一半是黑幫份子、一半是「受僱的元朗村民」，後者通常一個晚上的行動收五百港幣（約兩千台幣），受傷還可加碼。

值得注意的是，盧鐵榮表示，中共曾公開宣稱某些三合會頭子是「協助維持社會秩序的愛國者」，並透過中央統一戰線工作部（統戰部）吸收他們加入，而他們也透過「中間人」拿取中共不少錢財。一旦中共自認不方便出手處理，就會指派這些三合會成員代勞，亦即「法外管治」。他更指出，元朗區議會據信是由三合會控制，警方也可能早就知情三合會涉入此次事件。

美國中文媒體「新唐人」和「大紀元」曾報導，北京與香港三合會「上下交相賊」傳聞已久，包括二○一四年佔中運動，就曾下令香港黑幫「反佔中」，對學生及民眾施暴。另外，北京長年透過多個「特務組織」控制香港，包括民間協會、交流會、同鄉會、婦女會、中醫協會等，實際上都是由北京委派專人掌管，目的正是破壞香港的民主運動。

事實上，自前中國國家副主席、中共第十六屆中央政治局常委曾慶紅○三年接管香港事務以來，就以黑白兩道混合的手法對付香港民主派，刻意製造水火不容的矛盾和鬥爭，令思想交鋒走向人身攻擊，加速香港社會分裂，好讓北京在暴力恐怖中展現統治權威。

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