美菁英連署 挺川普抗中走到底

2019-07-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕一百三十名美國各界人士近日連署致函美國總統川普，指控中國共產黨在全球擴張其霸權，利用經濟與軍事力量，即其所謂的「綜合國力」（CNP）霸凌、恫嚇他國，損害美國及友邦的國家利益，中國還威脅對自由民主的台灣動武，「中共未曾是愛好和平的政權」，「中共敗壞接觸的每件事」，該公開信敦促川普「堅持您對抗共產中國的路線到底」。

這封公開信是為回應本月三日九十餘位美國專家聯名投書華盛頓郵報的呼籲「中國不是敵人」而撰寫。美國之音十九日報導，撰文者為退役海軍上校、前美國太平洋艦隊情報與信息行動部門主任法內爾（James E. Fanell），該函獲得美國退役軍人、前情報官員、學者、教授與智庫成員等人簽名支持。

該信指出，「中共透過其不當治理的中華人民共和國」，對人類自由產生「狠毒且日益危險的威脅」。它說，「中共表露的野心與美國戰略利益相對立，而中國逐漸採取危害美國及其友邦利益的行動」，「過去四十年，美國追求與中國『交往』的開放政策，極大造成美國國家安全的不斷侵蝕，不能允許繼續如此」。

信中說，「我們注意到中國並不認同現行國際秩序的原則與規章」，「中國的統治者公開宣稱並堅持一套其他國家也必須遵照的新規則，比如他們致力主宰東海與南海，以及透過債務外交、旨在擴展全球霸權的所謂『一帶一路倡議』」。過去四十年，許多美國外交政策專家錯估中國意圖，或將中共惡行歸咎為統治一個十三億人口大國的艱難，美國的「與中交往」學派不斷告訴決策者，一旦中國的經濟現代化達到足夠程度，中國將成為「負責任的利害關係國」，然而「只要中共統治中國，這種情形就不會發生」，「我們認同並支持您陳明美國為何必須抗中的堅實國安戰略」。

該文強調，「我們堅定支持中國人民」，「但我們不支持中共政府，也不支持它被危險的習近平集團控制，我們歡迎您採取行動對抗習政府，以及有選擇的將美國經濟與中國暗中削弱美國經濟的努力脫鉤」，中國目前的策略是以拖待變，因此「務必竭盡所能，將當前政策以及用以再平衡我們與中國經濟關係的能力制度化，並加強志同道合民主國家聯盟，最終擊敗中國壓制自由的全球野心」。

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