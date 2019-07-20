港府打壓 逾30港生抵台尋庇護

2019-07-20

蔡總統：基於人道適當處理

〔記者鍾麗華、特派記者楊淳卉、編譯陳正健／綜合報導〕自由亞洲電台（RFA）引述匿名台灣律師報導，香港七月一日攻佔立法會的「反送中」抗爭後，陸續有多名當日的抗議者來台尋求庇護，目前正接受非政府組織安置。對此，出訪加勒比海友邦的蔡英文總統在聖露西亞受訪回應表示，相信有關單位都有掌握，對於這些來自香港的朋友，我們會基於人道做適當的處理。陸委會昨不願證實，移民署則指出，尚未接獲相關個案。

自由亞洲稱透過有關管道，證實約有十多名香港示威者來台。另有港媒報導，來台尋求庇護的人士已逾卅人，都是學生，目前分散全台各地，部分接受民間機構協助，部分自行解決住宿，部分尋求向台灣院校申請入學相關簽證。若干示威者前往美國。

示威戴口罩 證明身分困難

協助這群港人的台灣律師表示，他們在申請延長居留台灣有技術上的困難，因為他們仍未被港警拘捕或控告，且當時多數人都戴上口罩，無法向台灣方面證明曾衝擊過立法會。二○一四年曾參與「佔中」的在台港生張俊豪指出，依據過往案例，若被判「暴動罪」面臨五年以上刑期。

據指出，來台尋求政治庇護的港人，先接觸台灣人權團體或宗教團體，再由台灣的團體尋求政府協助。而台權會昨受訪表示，基於個案隱私，無可奉告。據了解，港人來台尋求政治庇護，觸動兩岸敏感神經，加上此刻蔡英文總統正出訪我友邦，唯恐中國出手還擊，政府低調以對，不願證實是否接觸示威者及確切人數。

陸委會強調，支持香港的民主自由及保障人權，是我方各界一貫立場。依照「港澳條例」，對於因政治因素致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要協助。香港前保安局長、新民黨主席葉劉淑儀則批評，目前台灣黨爭激烈，相關作法有選舉政治考量，令人覺得台灣不介意成為「逃犯天堂」。

事實上，民進黨執政後，兩岸關係變化帶動台港關係變化，陸委會去年六月發布參事盧長水出任香港辦事處處長的消息，但盧長水至今遲遲無法上任；而香港駐台機構「香港經濟貿易文化辦事處」主任鄭偉源去年七月底已任期屆滿返港，港府迄今也尚未公布接替人選。親綠學者、閃靈樂團等人入港也遭拒絕。

秋雨教會信徒一家也逃來台

此外，秋雨教會二○一八年遭中國官方打壓，百餘名信徒被捕，並禁止信徒子女在教會學校就學。教會信徒廖強一家六口為信仰逃離中國，七月初持旅遊簽證來台，簽證前天到期，陸委會表示，政府已同意以專案延長三個月的簽證，以協助其完成赴美庇護的申請。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法