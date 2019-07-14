中非安全論壇開幕 一帶一路進「軍」非洲

2019-07-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕長達一週的首屆「中非和平安全論壇」十四日在北京開幕，中國和非洲國家的國防部門與軍隊領袖預定討論中、非和平安全合作、「中非和平安全合作基金」及建構非洲自主和平安全能力等議題。分析家指出，在美國和歐洲國家已縮減於非洲的軍事行動的同時，中國已藉由「一帶一路倡議」及與夥伴國家更深入的軍事合作，增加其在非洲的影響力。

中國在非洲的存在感，已超越其在聯合國維和任務上的角色。中國目前唯一的海外軍事基地亦位於東非國家吉布地，在北京當局與非洲各盟邦進行的聯合軍事訓練演習、軍售及情報共享上發揮作用。

預料中非和平安全論壇將繼續去年九月「中非合作論壇」北京峰會的成果。中國社會科學院副研究員王洪一說，中非間的安全合作，當然也有助於保護中國在非洲的利益。

二○一四至一八年，中國供應武器裝備給多達廿六個非洲國家。根據斯德哥爾摩國際和平研究所，非洲市場佔中國武器出口的五分之一。中國外交部部長助理陳曉東二月訪問衣索比亞時指稱，北京當局將自二○一五年起，履行其提供一億美元軍事援助的承諾，並提供八千萬美元予維和的非洲常備部隊（ASF）及非洲危機應對快速反應部隊（ACIRC）。

南非國際事務研究所研究員史塔登（Cobus van Staden）表示，非洲領袖已再三要求中國在非洲扮演更大的角色，並渴望北京當局可帶來的訓練和中非的情報來源合作。

但史塔登說，中國和非洲國家的交往大多限於當地的菁英階層，這也為中國帶來反效果，非洲的政治人物在選舉時，往往以此批評政敵。奈及利亞智庫「公共政策分析倡議」研究員索托拉（Olusegun Sotola）認為，非洲人民仍對中國非常小心謹慎。中國正試圖加強其在非洲的軍事存在感。這顯示北京當局準備長期經營非洲，不僅著眼於商業利益。

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