驅逐非法移民 美擅用數百萬人駕照資料

2019-07-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普近日再度要求移民暨海關執法局（ICE），加強驅逐「非法移民」（或「無證移民」）。華盛頓郵報七日揭露，ICE及聯邦調查局（FBI）等執法機關，擅自利用數百萬人的駕照資料庫，做為臉部辨識之用，但未事先告知或取得同意。

臉部辨識使用 未經民眾同意

華郵報導源自美國智庫「喬治城隱私與科技法律中心」取得的公共紀錄資料，顯示在二○一四至一七年間，ICE與FBI曾直接進入多州「機動車輛管理局」（DMV）資料庫，掃描數百萬人的駕照，包括合法居民及公民照片等，但未取得當事人同意，亦未獲得州議員批准。美國多州允許無證移民取得完整駕照或有限許可證。

長久以來，美國警方可取得嫌犯指紋、去氧核醣核酸（DNA）等生物統計資料，但各州DMV資料庫多數駕駛人「從未被控犯罪」，包括無證移民。不論是國會還是各州立法部門，均未授權發展這類系統，愈來愈多民主黨與共和黨議員批評，這種技術是危險、無孔不入且容易發生錯誤的監控工具。

喬治城隱私與科技法律中心人員魯道夫（Harrison Rudolp）痛批，此事乃是「醜聞」，這些州未告知無證移民，申請駕照後資料會交給ICE。迄今，美國有二十幾州允許執法人員對駕駛資料庫進行搜查，批評者指稱，對於不知情的守法公民而言，這是對隱私權的重大侵犯。華郵形容，聯邦執法人員已將DMV資料庫，轉換為史無前例的監控機制基礎。

對此，ICE聲稱，基於執法敏感性，不對「偵辦技術、策略或工具」發表評論。FBI則引述副助理局長格雷考（Kimberly Del Greco）上月在國會聽證會上的發言，指稱臉孔辨識科技至關重要，可維護公民自由及安全。

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