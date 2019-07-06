「習」滅反送中 對港政策3刀調整

2019-07-06

對港系統一併檢討

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港社會近一個月連番大規模示威抗議，成功癱瘓香港政府推動「送中案」的決心，「六月浪潮」令中國政府驚愕，主管香港、澳門事務的國務院副總理暨中國共產黨中央港澳工作協調小組組長韓正，為此兩度南下坐鎮。但根據港媒「香港01」五日獨家報導，他目前已結束觀察工作返京，象徵中國將展開大幅度修正對港政策的「手術」，預料將從檢討青年工作、團結愛國愛港陣營與搶奪媒體話語權等三方面著手。

六月浪潮 指港府責無旁貸

報導稱，中國認為港府對「六月浪潮」責無旁貸，但中國的對港系統亦須嚴重檢討，包括中聯辦、國務院港澳事務辦公室、公安系統等單位，「因為（初期形勢評估）報告都是他們呈上去的，這些報告都寫得頗樂觀，結果卻完全不是那回事，究竟哪裡出了問題？」

至於對港政策的調整，分為三部分。有鑑於年輕人是「六月浪潮」的主導勢力，檢討改善青年工作為當務之急。對此，「中環」、「西環」皆已紛紛出手：香港特首林鄭月娥試圖約見大學學生會代表；中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，近日也透過各種管道，接洽政治光譜屬「黃色」的泛民主派「黃絲港青」，貌似願意聽取他們「心中的怨憤」。但香港政界認為，港府打從一四年「佔領中環」運動來，一向敷衍應付民間抗爭訴求，「只是多了一個升格的青年發展委員會和委員自薦試行計畫，結果年輕人怨氣越疏導越爆發，可能今次同樣走不出這個死胡同。」

除檢討青年工作，親共的「愛國愛港團體」亦有待整頓。中聯辦主任王志民先前就已暗批陣營內有人「博曝光」，不滿香港親中「建制派」未槍口一致對外，還有人公開唱反調，團結問題亦為檢討重點。

有鑑於民主派在社群媒體的動員威力強大、落後的建制派在輿論陣地一路挨打，中國的港澳工作單位認定香港傳播媒體「助攻」是「六月浪潮」成功的關鍵因素之一，「如果不搶回這片陣地，將來每次都會好被動」。

整黨止疑 刊文要殺一儆百

此外，法國國際廣播電台指出，中共內部正瀰漫一股對總書記暨國家主席習近平的「疑習」情緒，以致習近平下令整黨。報導表示，中共內部從「怕習」演變成「疑習」，是因中美貿易戰至今未休，近期又眼見港府逃犯條例遇抗爭退縮，都讓「封閉的中共內部正在發生微妙但有潛在危險的變化」。有鑑於上述兩大風險導致「執政根基動搖」，「習近平決定再次整黨」，從他一日在黨刊《求是》發表〈不忘初心牢記使命〉一文來看，重點放在統一信仰「新時代中國特色社會主義思想」，將對違者「殺一儆百」以「清理門戶」，「嚴防各種不滿力量滋蔓」。

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