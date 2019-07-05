日參院期中選舉起跑 安倍力保修憲席次

2019-07-05

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕日本令和年代首場中央級大選︱參議院選舉四日正式公告起跑，展開為期十七天的選戰，各黨黨魁分別發出選戰的「第一聲」。總席次二四五席的參院，有半數一二四席將改選，預定二十一日進行投開票。由於首相安倍晉三力圖在任內完成修憲工程，這次選舉的焦點在於挺修憲勢力能否維持國會修憲動議所需的三分之二以上席次，在野黨則將此次選舉定位為對安倍政權的信任投票，在單一選區合作共提候選人。

日本參議員任期六年，每三年有半數席次改選；去年公職選舉法修正後，參院總席次增加六席，將在本屆及下屆選舉中補足，因此這次改選後，總席次為二四五席，比上屆多三席，其中改選席次一二四席、非改選席次一二一席，修憲動議門檻為一六四席。今天下午登記截止，包括選區和比例代表候選人共三七○人登記。

這次期中選舉，自民黨和公明黨執政聯盟有七十席不必改選，因此執政聯盟只要獲得五十三席，即取得過半優勢。不過，由於安倍力圖在任內完成修憲，除取得過半席次外，參院挺修憲勢力也必須維持三分之二以上席次，才有機會提出修憲動議。

參院挺修憲勢力包括自民黨、公明黨、日本維新會、部分黨派與無黨派議員，目前在眾參兩院均掌握三分之二以上席次，參院部分非改選席次為七十八席，這次改選若能取得八十六席，將可維持三分之二優勢。為此，自民黨幹事長二階俊博表示，自、公兩黨獲得六十三席是此次改選目標。在野黨方面，立憲民主黨、國民民主黨、共產黨和社民黨四黨為了「打倒安倍」，在全國三十二個單一選區合作，共同推出候選人與執政黨對抗。

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