維權律師被消失4年 首度見妻:對公安客氣點

2019-06-29

身為中國四年前「七○九『維權律師』大抓捕事件」上百名受害者之家屬，中國律師王全璋的妻子李文足廿七日上午突然接獲官方通知，廿八日終於如願到山東省臨沂監獄初次探監，兩人近四年不見。隨行的受害律師李和平之妻王琑岭稍後透過推特轉播場外當時情形：「上百便衣，拉警戒線，便衣用雨傘擋住攝影記者和我們的手機鏡頭。把一個記者搡到地上毆打。」當李文足向在場其他人聊起王全璋，門口的警察更威脅她：「你再說，我就取消你會見。」終於隔著玻璃見個卅分鐘，一旁也有警察全程記錄兩人對話與影像。李文足出來後對外公開因顛覆國家政權罪坐監的王全璋現況：雖自稱獄中生活良好，但整個人焦躁、恐懼、蒼老，像另一個人，無法正常溝通，還請妻兒未來兩個月勿前往探監，並囑咐她對公安客氣一點，完全聽不進愛妻說話。相見情形與李文足預期完全不同，她擔心夫婿承受長期壓力與洗腦才變了模樣，即使四年半刑滿出獄也前途堪慮。（編譯周虹汶）

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