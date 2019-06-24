刺殺英前外相！ 俄PO假消息挑撥西方

2019-06-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國「衛報」廿二日報導，一項新研究發現，俄羅斯情報機關疑似在社群媒體上，散播一連串試圖挑起西方國家間緊張，或積極干擾選戰的假消息。研究指出，相關行動持續不斷、嚴密複雜且資源充分，涉及的假帳號達九種語言、逾卅個平台，操作時間長逾五年。

五月間，社群媒體巨擘「臉書」（Facebook）移除一些「源自俄羅斯」的假帳號。執行該研究的大西洋理事會（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）指出，相關帳號行徑，「與情報機構進行的任務相當一致」。

報導說，最引發關注的一條假消息宣稱，激進的英國留歐派計畫刺殺脫歐大將、英國前外交大臣強森。一封警告該計謀的偽造函件，貼文在一名似乎是西班牙高官的偽造臉書專頁。含有官印的該文件由西班牙外交部長豐特奈爾署名，但名字拼錯，在西班牙與英國媒體上分享該消息，當日不久貼文被刪除。接著，強森聳肩，並有「我想我會死」一行文字的貼文，透過在俄國成立的臉書粉絲團大量散播。

美議員魯比歐也受害

另一位知名受害者是美國共和黨參議員魯比歐。去年八月，一條魯比歐的假貼文指稱，二○一六年「監控」總統候選人川普的英國政府通訊總部（GCHQ）「重施故技」，利用換臉應用程式（deepfakes），支持美國期中選舉的民主黨候選人。推文說，「沒有人︱特別是我們最親密的盟邦︱有權威脅我們的民主與國家安全」。該文先張貼在一個名不見經傳的網站，之後被一個臉書帳號擷取，接著被分享到三個臉書粉絲團。

俄軍情局疑幕後元凶

該推文也被俄國國營媒體「今日俄羅斯」（ＲＴ）報導。大西洋理事會資訊戰分析家尼莫（Ben Nimmo）說，相關行動「就其著力之大、所耗經費之少，實在異乎尋常」，顯然是情報機構，最可能的幕後元凶是俄羅斯軍事情報局（GRU）。

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