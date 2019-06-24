剝削貪腐又危險「別去中國教書」

2019-06-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕自由亞洲電台（ＲＦＡ）引述美國律師哈里斯（Dan Harris）報導，若你正考慮接受一個在中國教英文的工作，他「強烈建議」你最好打消念頭，改去越南、泰國、日本、西班牙、捷克或其他任何地方都好，因為在中國教英語的外籍教師（下稱外師）已陷於遭剝削、危險和貪腐墮落的處境。

美國「哈里斯與摩爾」（Harris & Moure）律師事務所的合夥人哈里斯指出，外師在中國工作，除了必須遵守中國政府的規定，各省的要求也不同。許多在中國的外師均指稱，其合約都是透過若干以營利為目的的第三方仲介「協助」簽署，每簽成一份合約，仲介即可從中取得一筆為數不少的佣金。

這類仲介聘僱的外籍人士，往往未持有合法的工作簽證，很多只是持旅遊或商務簽證入境。這些仲介還會教唆外籍人士在接受中國的學校、機構面試時誇大其辭，例如謊報學歷、謊稱英語是母語，以提高獲聘機會，好讓仲介可以賺到更多佣金。

另方面，中國一旦查到一名非法工作的外師，即可對僱用的學校、機構處以罰款。然而，許多學校和機構認為，外師有助於招生，並可藉由僱用非法外師來逃稅，更不用支付他們應享的福利，成本相對較低。不論這類外師的簽證是否合乎規定，或學經歷是否合格，反正這類學校的學費昂貴，就算被處罰仍有利可圖。

不少外師被欠薪強迫勞動

不少在中國公私立學校和機構的外師還反映，曾在違背自主意願下，遭懲罰或威脅而從事「強迫勞動」，也不時有被拖欠薪資與強制取消有薪假的情況。此外，由於許多外師不諳中文，在其中、英文版本的工作契約內容不一致時，權益遭到侵害。例如，金額同樣是十％，英文版合約上寫外師可獲得聘僱其學校或機構收入的十％，中文版則寫成獲得利潤的十％，前者自然多於後者。找律師打官司付出的時間及金錢成本，更使外師躊躇不決。

哈里斯還說，中國與西方國家，尤其是英語系國家的關係，一年前開始急轉直下，在美中貿易戰的背景下，中國對外籍人士的好感度持續降低，更使外師最常遭遇的簽證及拖欠薪資問題難以解決。

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