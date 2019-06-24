川普祭重大制裁 伊朗未必妥協

2019-06-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國二十四日將對伊朗祭出「重大」新制裁措施。紐約時報分析，制裁無法解決問題，而是一種旨在促使制裁對象改變其行為的手段；美國總統川普企圖藉由制裁施壓德黑蘭，以達成新的核協議，但若伊朗在新制裁措施實施後沒有妥協，反而採取更激進的行動擺脫困境，川普勢必將承受來自以色列、沙烏地阿拉伯等中東盟友的壓力。

缺乏因應重大衝突選項

紐時指出，川普處理伊朗革命衛隊擊落美軍無人偵察機事件時，在最後一刻才下令停止發動報復攻擊，顯示美國在與伊朗關係急遽升高的態勢下，缺乏直接因應重大衝突的有利選項。相較於過去歐巴馬、布希執政時期，川普如今面對的伊核問題更為棘手，伊朗已改善網路攻擊、精準射擊技術，還建造可抵禦空襲的地底隧道和儲倉，用於保護核設施。

然而，川普政府內部對伊朗議題存在明顯分歧。華爾街日報引述多名知情人士說法，指稱國家安全顧問波頓積極主張對伊朗發動報復攻擊的做法，已引起川普不悅。川普曾在私人聚會上抱怨，「這些人想把我們推向戰爭，真令人噁心。我們並不需要更多戰爭」。與此同時，在川普指出報復攻擊可能造成一五○人死亡、不符比例原則後，竟無人知悉川普如何獲得這個數字。

據報導，波頓、副總統彭斯二十日在白宮會議上說服川普對伊朗發動報復攻擊，未料川普晚間得知死亡人數「一五○人」後，緊急中止任務。白宮官員表示，傷亡人數評估係由國防部秘密提供給川普，但五角大廈官員反駁此說法，指出該評估不符軍方慣例，這個數字是從白宮傳出去的。另有傳聞指稱，參謀首長聯席會議主席鄧福德向川普提供這個數字。

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