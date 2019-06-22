失敗的一國兩制 看看香港想想台灣

2019-06-22

〔記者彭琬馨／台北報導〕為讓民眾更了解香港在中國一國兩制下面臨的社會變動，相關團體昨舉辦「爭取民主之路：一國兩制下的香港」系列電影放映記者會。與會的前香港立法會議員羅冠聰表示，台灣應該多認識香港現狀，因為香港「可能代表台灣未來的危機」。

羅冠聰並說，「一國兩制對許多香港人而言，是謊言與失敗」；現階段香港人很團結，因為港人明確意識到再不反抗、未來就沒有機會反抗，他並向台灣人喊話，希望「台灣人也能一起團結，與周邊信仰民主自由的朋友一起努力」。

香港政府欲強行通過逃犯條例，在香港不只一次引發上百萬人上街抗議外界批評，中國在香港施行的一國兩制精神已蕩然無存。為讓更多台灣民眾了解香港一國兩制的現況，相關團體昨起舉辦香港主題電影展，播放包含「傘上：遍地開花」、 「對倒」、「亂世備忘」、「地厚天高」與「十年」在內、記錄香港近年爭取民主自由與人權的五部電影，放映記者會並邀請羅冠聰、香港銅鑼灣書店前店長林榮基等人出席。

林榮基表示，有部分台灣人應和中國在香港推行的一國兩制，明年的總統大選看起來「有很大的危機」，他認為台灣人應多多了解香港一國兩制的情況；他強調，中國本來就是人治的國家，逃犯條例就是「把中國的法律拿來管香港」，這是非常嚴重的事。

出席記者會的陸委會副主委邱垂正致詞時表示，香港在一九九七年移交中國，近年卻遭中國不斷侵蝕自由、人權與法治，此次港府欲強行通過逃犯條例，讓台灣人民清楚看見一國兩制的騙局。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法