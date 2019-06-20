每週2優格 腸癌遠離男性朋友

2019-06-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕優格有助腸道微生物群系平衡的說法是否正確？美國華盛頓大學（ＵＷ）最新研究分析長達廿七年的追蹤資料，終於證實：每週兩份優格，腸癌遠離我！實證看來，食用優格對於男性預防腸癌的效果，比起女性來得顯著。

這份研究十七日登上英國腸胃病學會（ＢＳＧ）旗下的《腸胃病》（Gut）期刊，評估優格攝取量與罹患「傳統腺瘤」和「鋸齒狀腺瘤」兩種大腸瘜肉的風險。腺瘤乃大腸最常見的贅生性瘜肉，有癌化風險，為通稱大腸癌的結腸直腸癌重要指標。大腸癌乃全球普遍的癌症，在台灣發生率更是世界第一。

ＵＷ分析數據來自兩項大規模世代研究，包括「醫護人員追蹤研究」（ＨＰＦＳ）三萬二六○六名男性資料，及「護理人員健康研究」（ＮＨＳ）五萬五七四三名女性資料。他們在一九八六至二○一二年均曾接受下腸胃道內視鏡檢查，每四年提供一次人口統計所需資料，及生活型態與飲食習慣，包括優格食用狀況。

結果發現，男性有五八一一起腺瘤病例，女性則有八一一六起。整體而言，相較於不吃優格者，每週食用兩份以上優格的男性，罹患傳統腺瘤的風險減少十九％；其攝取量與高度惡性腺瘤的逆關聯，也比低風險腺瘤來得高，可減少廿六％生成機率；食用量和結腸長瘤風險的逆關聯，也高於直腸。

至於女性，在吃優格和這兩種腺瘤的生成上，則未發現明顯趨勢關係。

前述發現的原因仍待進一步驗證，但ＵＷ研究人員以優格中的益生菌發揮作用提出初步解釋。市售優格常見的保加利亞乳桿菌和嗜熱鏈球菌，可降低硝基還原酶、膽酸及糞便內酵素等致癌物質的濃度；而結腸環境酸鹼值比直腸低，對益生菌較為友善，因此優格食用量和結腸腺瘤生成呈現較強烈的逆關聯。

可提高結腸黏膜抗炎

此外，優格可提高結腸黏膜的抗炎作用，並改善腸道屏障功能障礙，皆有助於降低腺瘤形成的風險。

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