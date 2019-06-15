美國會評估香港特殊待遇 中國不滿

2019-06-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會十三日就引發大規模抗議的香港反送中爭議，提案力挺香港的民主與人權，揚言倘若香港自治與民主因逃犯條例修訂案過關而受到侵蝕，國會將重新評估是否繼續維持香港目前在經貿上所享有的特殊待遇。

警告美不要亂搞香港

對此，中國外交部發言人耿爽十四日怒斥美方「粗暴干涉中國內政」，警告美國不要「亂搞香港」。同日，中國外交部證實，副部長樂玉成就美國針對香港反送中爭議所發表的「不負責任言行」，緊急召見美國駐中使館臨時代辦、前美國在台協會副處長傅德恩（Robert Forden），提出嚴正交涉。

提香港人權與民主法案

此一獲得民主、共和兩黨共十名國會議員（八名參議員、兩名眾議員）支持的法案，是「香港人權與民主法」。該法案的主要內容，包括要求美國國務卿每年認證香港的自治地位，據此研判是否繼續給予香港特殊待遇。美國國會在一九九二年通過國內法「美國︱香港政策法」，承認香港在一九九七年主權移交給中國、實施一國兩制後，仍是有別於中國的「獨立關稅區」。

連署該法的國會議員發表聲明指出，值此香港自治因中國政府與中共的干預而受到攻擊之際，該法重申美國對維護香港民主、人權與法制的承諾。參院版提案人之一、共和黨參議員魯比歐表示，美國必須傳達出強烈訊息，即美國支持那些和平主張自由與法治、反對北京日益插手香港的抗議人士；參院外交委員會主席里契則說，他會持續呼籲港府撤回逃犯條例，否則將迫使參院重新評估美港關係的各個層面。

稍早曾批評逃犯條例的眾院議長裴洛西十三日支持國會同僚提出的「香港人權與民主法」，並敦促美國總統川普在與中國進行貿易談判時，應論及中國人權與自由。

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