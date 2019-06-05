川梅會談︰兩國情報分享無限制

2019-06-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普三日抵達倫敦，展開上任以來對英國的首次「國是訪問」。他四日上午與英國首相梅伊在唐寧街首相官邸舉行領袖會談，討論氣候變遷、英美貿易協議、中國電信巨擘華為的第五代行動通訊系統（5G）設備等議題，其後共進午餐並舉行聯合記者會。美國之前威脅英國禁用華為設備，否則將限制兩國情報分享，但川普在記者會上說，兩國未來情報分享「沒有限制」，未來一定會就華為等議題達成協議。

此前，美國持續施壓英國，要求倫敦當局棄用華為設備，但該議題並未在記者會上特別凸顯，顯示英國沒有在該議題上妥協。梅伊在記者會上強調，英國將秉持七十五年前「諾曼第登陸」的精神，與美國在巴黎協定、伊朗核協議、因應來自俄羅斯與中國的安全威脅等各項議題上攜手合作。英國將繼續尋求與美國在英國脫歐後達成重要貿易協議。

川普與梅伊可能接班人通電話

川普在記者會上感謝英國女王伊莉莎白二世，三日在白金漢宮為他舉行國宴，表示他期待與英國達成「非凡的」貿易協議，「一切都在談判桌上」；也重申北大西洋公約組織（NATO）成員國應支付國內生產毛額（GDP）的二％用作軍費開支。川普還提到兩國貿易談判應該納入開放英國全民健保「國民健康服務（NHS）」讓美國企業競標，讓梅伊大驚失色，連忙說有些領域不屬於經濟問題。

對於倫敦街頭出現反川普示威，川普說這是「小抗議」。至於工黨主席柯賓要和他見面，川普說他拒絕了，因為他不認識柯賓，且柯賓好像是「負面力量」。針對倫敦市長薩迪‧可汗對他的抨擊，川普說薩迪‧可汗不是好市長，也是「負面力量」，應該專注他的工作。

消息人士透露，川普四日與梅伊最可能的接班人、前外相強森通了二十分鐘電話。川普也尋求與另一位熱門接班人、環境大臣戈夫會面。但在記者會上，川普沒有表態支持哪一位。

首相官邸四日為川普準備三道菜色的午餐，包括佩恩頓港蟹、湖區牛排、英式甜點伊頓雜糕佐桃。梅伊也贈送川普英國前首相邱吉爾一九四一年擬訂《大西洋憲章》草稿的副本。《大西洋憲章》是邱吉爾與美國總統小羅斯福簽署的聯合宣言；路透報導，梅伊選擇該禮物，凸顯英國有意在脫歐後與美國發展新關係。受到脫歐協議難以定案的影響，梅伊即將在七日辭去保守黨黨魁，將擔任看守首相直到選出新黨魁為止。

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