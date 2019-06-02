川普尋求連任 618造勢

2019-06-02

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普上月卅一日推文指出，他將於六月十八日在佛羅里達州的造勢大會上正式宣布尋求連任。佛州是二○一六年川普成功入主白宮的關鍵州。該宣布活動象徵意涵較大，因為他在二○一七年宣誓就職後數小時，就宣告他要競選連任，近幾個月來也不斷遊走「鏽帶」各州，舉辦「讓美國再次偉大」造勢活動。

幕僚指出，川普希望能有一個正式場合宣告競選連任，好吸引媒體目光，同時挫挫民主黨對手的氣燄。事實上，川普向支持者發表演說時，常提到並非第一任期剩下十八個月，而是他執政還剩六年。

川普推文說：「我將於六月十八日在佛州奧蘭多有兩萬座位的安麗中心，與第一夫人梅蘭妮亞、副總統彭斯與第二夫人凱倫‧彭斯，宣布我的第二總統任期開跑，加入我們，參與這場歷史性造勢大會。」

川普期望透過強勁的經濟表現及共和黨選民的堅定支持，順利連任。哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調（Harvard CAPS/Harris Poll）上月卅一日公布民調，川普的施政滿意度達四十八％，創兩年來新高，但不滿意度達五十二％。高達六十二％受訪者肯定他的就業措施，五十九％肯定他的經濟決策。然而，僅有卅九％認為國家走在正確軌道上，五十一％表示，經濟朝正確方向發展，高達七十一％受訪者認為當前經濟非常強勁或者強勁。至於近來其他六項民調，川普支持度則在卅八％至四十四％間。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法