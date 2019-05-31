川普訪日 爆麥肯號「被隱形」

2019-05-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕《華爾街日報》廿九日獨家報導，美國軍方在總統川普訪問日本期間，曾奉命移開原本停駐於橫須賀海軍基地的「約翰．Ｓ．麥肯號」飛彈驅逐艦，由於該艦係根據生前常批評川普的共和黨聯邦參議員麥肯家族命名，下達指示的信中暗喻「眼不見為淨」，引人遐想。但川普馬上推文喊無辜，聲稱對此安排毫不知情。麥肯的女兒則批評，川普不願讓她父親安息。

橫須賀基地為駐日美軍和日本海上自衛隊共用的軍港，川普廿八日與日本首相安倍晉三登上「出雲級」護衛艦「加賀號」，並視察美國兩棲攻擊艦「黃蜂號」，但《華爾街日報》取得美國海軍及空軍軍官十五日接獲的印太司令部指示信件，說明白宮軍事辦公室與總部設於橫須賀的海軍第七艦隊共同決議之川普訪日計畫要點，點名「麥肯號須遠離視線」，並要求「確認」這項指令「將獲遵守」。

據報導，由於麥肯號二○一七年曾發生嚴重碰撞事故，整修期間難以移動，因此船員以布條遮住船名。布條在川普來訪前移除，但海軍派出駁船駛近麥肯號，擋住船名的視線。法新社向第七艦隊查證，得到的回應是布條與駁船皆在廿五日前移除與駛離。艦隊發言人強調：「總統訪問期間，所有船艦維持正常配置。」

《華爾街日報》指稱，麥肯號船員廿八日還被安排休假，第七艦隊則稱船員是因為美國當天的「陣亡將士紀念日」而放假。《紐約時報》引述兩名海軍水手說法報導，當天基地多名官兵都受邀聆聽川普演說，只有麥肯號船員例外，因為他們的制服上有「麥肯號」字樣；幾名船員仍前往聆聽總統開講，竟因身穿制服而被拒於門外。

《華爾街日報》明指代理國防部長夏納翰對前述安排知情，但正在雅加達訪問的他強調三十日才得知此事，已要求調查。

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