川普無罪? 通俄門特檢拒背書

2019-05-31

依規定不能起訴現任總統

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國司法部特別檢察官穆勒二十九日首度就「通俄門」調查發表公開談話，把川普是否妨礙司法調查的問題丟給國會，指出調查結論未提及總統川普妨礙司法，是因為司法部政策規定不能起訴現任總統，因此「起訴總統某項罪名不是我們可以考慮的選項」，但他強調，憲法規定有一項程序，可以在刑事司法體系之外，正式控告違法亂紀的現任總統，暗示民主黨掌控的聯邦眾議院可以接手調查川普是否妨礙司法並提出彈劾。

在司法部發表聲明的穆勒，隻字未提「彈劾」，也沒有接受提問，但他的相關發言再掀起美國政壇風波，也明白表達他不認同司法部長巴爾在三月針對通俄門報告所發表的「川普無罪論」，以及「毫無證據」顯示川普陣營與俄國勾結。曾擔任過司法部副部長、聯邦調查局局長的穆勒說，「如果我們深信總統顯然沒有犯罪，我們會說出來。然而我們並未判定總統是否犯罪」，「曾有多種系統性努力要干預我們的選舉，此一指控值得所有美國人民注意」，「指川普下屬或是美國人民與俄國串謀干預二○一六年大選的證據不夠充足」。

穆勒二十九日也宣布關閉調查辦公室並辭去特檢職務，顯示「通俄門」全案告一段落。司法部上月已公開四百四十八頁調查俄羅斯駭客干預二○一六年美國總統大選、川普競選團隊是否曾與俄國共謀的「通俄門」報告內文。

裴洛西面臨推動彈劾案壓力

穆勒的聲明立刻讓眾議院議長裴洛西面臨是否推動彈劾案的巨大壓力。迄今裴洛西都反對彈劾，認為彈劾案不可能在共和黨掌控的聯邦參議院過關，而且引發的反彈力道將衝擊民主黨二○二○年的總統與國會選情。

民主黨籍的聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）二十九日表態，「鑑於特檢穆勒無法對總統提出刑事指控，得由國會針對總統的犯罪、謊言與其他惡行做出回應，我們將會這麼做」，強調「關於彈劾一事，所有選項都在考慮之中」。聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）等多名表態參與民主黨總統初選的人士，也都積極主張國會應該彈劾川普。

白宮二十九日回應，特別檢察官已完成調查，關閉辦公室並結案。穆勒言明調查報告本身就足以說明一切，國會若傳喚他作證，也沒有更多可以說的。此前，調查報告清楚顯示沒有勾結、沒有陰謀，司法部則證實調查所獲證據不足以證明總統妨礙司法。穆勒二十九日說他將「回去過自己的生活」，「其他人也應該這麼做」。

川普三十日在白宮南草坪痛批穆勒「絕非川普人馬」，不過是「某個非常渴望得到位子（聯邦調查局局長）卻又落空的人」。他堅稱自己一向對俄羅斯很「強硬」、「莫斯科本來更喜歡由希拉蕊．柯林頓當總統」；他無法想像法院會讓他被國會彈劾，因為他「沒犯任何罪」。

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