哺乳類動物 百年內將加劇變小

2019-05-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國南安普敦大學研究團隊日前發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上的最新研究預測，受到人類破壞野生動物棲地影響，百年內將有超過一千種體型較大的哺乳類與鳥類滅絕，包括犀牛、鷹等物種在內；與此同時，小型、行動迅速、壽命較短、以昆蟲為主食、棲息環境較多樣的哺乳類與鳥類，將成為優勢物種。

研究分析一萬五千四百八十四種陸生哺乳類動物及鳥類，評估其體型、飲食、棲息地、繁殖效率等五項條件對生存風險的影響，模擬出在未來一百年內，哺乳類動物將加劇變小，平均身體質量將減少二十五％；相較於過去十三萬年來哺乳類平均身體質量減少十四％的情況，減幅相當驚人。

行動迅速物種 具生存優勢

研究團隊也評估國際自然保育聯盟（ＩＵＣＮ）「瀕絕物種紅色名錄」，顯示大部分現正面臨滅絕危機的物種，極有可能在百年內滅絕。其中，目前「距離絕種只差一步」的蘇門答臘紅毛猩猩，生存機會預計僅剩一％；長頸鹿等「易危」等級的瀕危哺乳類動物，生存機會沒有太大變化，百年後仍能存活在地球上。

研究主要作者、生態學家庫凱指出，地球上生物多樣性的變化主要肇因於人類活動影響，而氣候變遷同樣也會威脅物種生存，「這都將對生態與演化造成深遠的負面影響」。世界自然基金會（ＷＷＦ）呼籲各國政府，積極採取維護生態環境的行動。

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