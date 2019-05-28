日向美增購105架F-35匿蹤戰機

2019-05-28

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕以國賓身分訪問日本的美國總統川普，二十七日與日本首相安倍晉三進行約兩小時的會談。川普在會後的聯合記者會上，重申美日同盟堅若磐石，是區域和全球安定繁榮的基礎，並宣布日本將向美國增購一○五架F-35匿蹤戰機，日本將因此擁有全世界最高水準的「空軍」（航空自衛隊）。關於美日貿易談判，川普說，「八月會有好消息發佈」。

川普上午前往皇宮會見德仁天皇夫婦，下午與安倍在東京迎賓館赤坂離宮舉行正式峰會。兩人會談從原定的一小時延長至兩小時，除美日貿易問題外，針對解決日本人質遭北韓綁架、美中貿易摩擦等問題進行討論。即使對於北韓再次發射飛彈一事，川普和安倍看法並不一致，但安倍在記者會上宣布，將「無條件與北韓領導人金正恩會談」，改變以往「先解決綁架問題再會談」的方針。由於此事必須取得人質家屬諒解，因此川普此行特別撥出時間與家屬見面，似乎也達到安撫效果。

安倍願擔任美伊調人

雙方會後並未發表共同聲明，主要原因除貿易談判尚無結論外，川普對於成為「日本新天皇德仁首位接見的國賓」頗為沾沾自喜，尤其美國明年底將舉行總統大選，這趟日本行或許有加分效果。另一個意外收穫，則是安倍自願擔任美國和伊朗的調人，預定六月訪問德黑蘭。美伊兩國因核協議與經濟制裁而導致軍事緊張，川普對安倍訪伊抱有期待，表示他相信伊朗也想達成協議，還強調美國無意要求伊朗改變體制，頗有希望安倍帶話的意思。

川普雖在二○一七年訪日時曾會見前天皇明仁，但當時並非國賓；上次美國總統以國賓身分訪日，則是二○一四年的歐巴馬。即使美日關係密切，但從二次世界大戰後，迄今也只有七位美國總統以國賓身分受邀訪日。川普成為德仁即位後首位接待的國賓，具有歷史意義。

川普此次訪日，有媒體嘲諷他打高球又看相撲，是「純觀光」行程，但不能說沒有成果，尤其是美日間最重要的貿易談判方面，川普同意等待日本參議院選舉後再敲定結果。事實上，日本將在六月份於大阪舉辦二十國集團（G20）高峰會，川普在G20召開前一個月專程訪日，二十八日結束在本日的行程後，將直接返美，未接受南韓總統文在寅希望川普順道訪韓的邀請。

日本媒體報導，日本政府增購F-35戰機，將作為航空自衛隊主力戰機F-15的後繼機種；一○五架F-35戰機中，也包括四十二架擁有短場起飛、垂直降落能力的F-35B。日本政府已決定採購四十二架F-35戰機，再加上一○五架，總數將達到一四七架。採購預算方面，F-35A每架約一百億日圓，F-35B約一五○億日圓，一○五架估計約逾一兆二六○○億日圓（約三六六八億台幣）。

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