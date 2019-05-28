德仁接見川普 聊相撲賽

2019-05-28

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕以令和時代首位國賓身分訪問日本的美國總統川普，二十七日上午進入皇宮與德仁天皇會面，晚間並在皇宮接受國宴款待。德仁與皇后雅子直接以流暢的英語和川普夫婦對話，氣氛十分融洽，德仁還一度被提醒，在正式談話中應使用日語。川普贈送德仁一把中提琴當伴手禮，由於中提琴是德仁的拿手樂器，雅子在一旁半開玩笑地說，「晚上（晚宴）試拉一下如何？」

川普雖在二○一七年訪日時曾會見前天皇明仁，但當時並非國賓，這次成為德仁即位後，首位接待的國賓，有其重要象徵意義。相較於上次會見明仁時忘了扣上西裝釦子被批評失禮，川普這次顯然沒那麼緊張，進入皇宮室內馬上察覺到西裝敞開，悄悄伸手扣上釦子，反而是第一夫人梅蘭妮亞可能和皇后雅子聊得太愉快，會談席間還蹺腳，露出修長小腿。

在皇宮陪同迎接川普夫婦的政要，包括首相安倍晉三夫婦和皇嗣秋篠宮文仁夫婦。川普向德仁表示，能成為陛下即位後首位國賓，感到非常光榮；德仁也回應，能以首位國賓迎接川普到訪，感到很高興。

由於日本天皇被禁止觸及政治話題，德仁和川普會談話題圍繞在日本天皇兩百多年來首次生前退位，還有川普二十六日觀看大相撲賽的心得。川普問德仁是否看過相撲賽，德仁回說看過，但沒有坐得那麼近。日本皇室觀賽一般被安排在二樓的貴賓室，並非川普所坐的土俵正前方「升席」。此外，川普也向德仁轉達對明仁上皇夫婦的問候之意。

由於德仁曾留學英國，雅子也是外交官出身，兩人英語十分流利，除正式會談中德仁依禮節使用日語外，其他時間四人均以英語交談，四名通譯幾乎派不上用場。川普致贈德仁一把中提琴，梅蘭妮亞則送給雅子一枝使用雅子母校哈佛大學的木材製成的鋼筆。德仁和雅子則回贈大型裝飾盆與黃金雕飾的匣盒。

晚宴在皇宮的豐明殿舉行，除皇室成員出席外，還邀請各國使節和各界代表約一六○多人參加，和二○一四年宴請前美國總統歐巴馬的國宴人數差不多。值得一提的是，今天國宴的餐點為法國料理，主菜並非美國牛或和牛，而是法式羊肉料理，而且產地是被台灣和中國列為「核食災區」的櫪木縣。

事實上，為避免宗教上的禁忌，羊肉一直是日本皇宮國宴最常登場的拿手菜，歐巴馬來訪時也是以羊肉招待，川普對於羊肉似乎沒有意見，但美方在事前曾叮嚀一定要煮到熟透。此外，甜點也包括上次歐巴馬讚不絕口的富士山造型冰淇淋。

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