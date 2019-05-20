奧地利陷通俄風暴 擬提前九月大選

2019-05-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕奧地利總理庫爾茨在同屬執政聯盟的極右派「自由黨」（FPOe）黨魁史托赫爆發「通俄」醜聞後，十九日與有權解散國會的總統范德貝倫會晤，商討籌組看守政府、提前改選國會等事宜。范德貝倫十九日證實，奧地利擬提前於今年下半年舉行大選，時間可能訂在九月初。內政部主管選舉事務的官員史坦恩（Robert Stein）透露，日期可能訂在九月十五日。

庫爾茨所屬的右翼「人民黨」（OeVP），一年半前與自由黨組成聯合政府，但庫爾茨十八日已表態尋求結束兩黨執政聯盟，「看那段錄影時，我必須相當坦白地說，夠了就是夠了」。史托赫十八日已辭去副總理職務，但否認觸犯法律，堅稱自己被非法手段設局陷害，是「政治攻擊鎖定的受害者」。

德國媒體此前公布密錄影片，踢爆史托赫曾於二○一七年在海外與俄羅斯寡頭家族女性成員密會，並建議對方以投資、操縱奧地利媒體的方式，為自由黨助選，還承諾勝選後將以公共契約回報對方。數千名民眾十八日聚集在首都維也納，要求聯合政府為「通俄」醜聞下台負責，並在庫爾茨表態尋求重新大選後，熱烈歡呼慶祝。

分析指出，由於歐洲議會選舉預定廿三日至廿六日舉行，奧地利極右派政黨爆發「通俄」醜聞，對歐盟極右派陣營而言，無異是一大打擊。義大利副總理兼內政部長薩爾維尼，十八日召集十二個歐洲各路民粹和民族主義政黨領袖，在米蘭舉行團結大會，企圖鞏固歐洲極右政治聯盟因史托赫通俄疑雲而動搖的聲勢。德國總理梅克爾同日則敦促歐洲政壇果斷挺身「力抗極右翼政治人物的洪流」。

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