佛州版哈德遜奇蹟／包機衝出跑道墜河 143人生還

2019-05-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國海軍一架波音七三七的包機，三日晚間準備降落佛羅里達州基地時，滑出跑道跌落河中，但奇蹟似地並未造成人員死亡，僅廿一人受傷，且傷勢都不嚴重。這起事故猶如二○○九年全美航空（US Airways）客機因遭鳥擊、驚險迫降紐約市哈德遜河的翻版。目前還不清楚事故原因，但該機降落時疑似有雷雨；波音公司與美國國家運輸安全委員會都將派人前往調查。

這架包機搭載一三六名乘客與七名機組員，從古巴關達納摩灣的美國海軍航空站起飛，機身上有邁阿密國際航空公司字樣；該機在當地時間三日晚間九時四十分左右，準備降落佛州傑克森維爾海軍航空站時，因不明原因衝出跑道，最後落入航空站旁的聖約翰河，但並未沉沒。海軍與包括九十名消防員在內的人員參與搜救，要求乘客穿上救生衣爬上機翼，等候搭乘充氣筏回到岸邊。軍方稍後表示，機上無人傷亡；當地警方則說，有廿一名成人送醫，但傷勢都不嚴重。

機上乘客除了有返家、度假或就醫的軍人，還有與軍方有關的平民，包括軍眷。該機乘客、曾為關灣監獄疑犯辯護的芝加哥律師波曼指出，飛機觸地後先彈了一下，然後又彈了多下與左右搖晃，感覺機師已無法控制飛機，最後飛機似乎撞到什麼停了下來；過程中，機艙裡的氧氣面罩掉下，上方置物櫃彈開，行李甩飛出來。波曼說，大家根本不知道自己在哪，雨一直下，還有打雷閃電，他們在機翼上等了很久才獲救；但乘客們都沒有驚慌尖叫，因為機組人員迅速下達指示，乘客相互幫忙穿救生衣、爬上機翼等待救援。

波曼還說，其實該機稍早飛抵關灣時就誤點四小時，當時下機的乘客曾警告，機上空調壞了。該機飛回佛州途中曾遭遇雷雨及閃電。

航站指揮官、海軍上校康諾以「奇蹟」稱呼這起事故。他說，飛機落在水淺處，起落架顯然卡在河床上，因此不太可能漂走。目前他們正全力避免油料外洩，暫時無法評估把飛機打撈上岸的日期。

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