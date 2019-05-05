違背兩韓協議 北韓發射多管火箭

2019-05-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓聯合參謀本部四日表示，北韓於四日上午九時零六分至二十七分，由東岸的虎島半島朝東海（日本稱日本海）方向發射短程飛行物，飛行約七十至兩百公里。南韓軍方原先研判是短程飛彈，但之後情資證實是多管火箭，日媒根據美方消息，確定發射數量為九發。雖然北韓並未試射飛彈，但南韓仍指控此舉違背兩韓九一九軍事協議。

南韓聯參最初稱發射物為短程飛彈，以為北韓繼前年十一月廿九日首度試射「火星十五型」洲際彈道飛彈，事隔將近一年半，再次出動飛彈；但南韓國家情報院發現，這次飛行物飛得不高、射程不長，研判北韓為免它落入境內而移駕到東海岸發射，由此排除飛彈的可能性。日本政府也以無直接影響安全為由，表示「沒有計畫提出抗議」。

南韓政府指控此舉違背兩韓領袖去年九月第三度「文金會」簽署《平壤共同宣言》的附件《旨在履行歷史性的板門店宣言的軍事領域協議書》宗旨，對北韓表達嚴正關切。美國專家潘達（Ankit Panda）認為，北韓四日行動「並未違背金正恩自許的暫停試射飛彈承諾」。

分析家認為，北韓此舉旨在對朝鮮半島無核化對話停滯不前表示不耐，如果僵局未見突破，不排除北韓重回對抗道路的可能性。美國總統川普四日回應表示，他相信北韓領導人金正恩不會毀棄諾言，「他知道我和他站在一起，也不想毀棄對我的承諾，協議會達成的！」

另一方面，金正恩上月十七日曾視察新型戰術武器發射試驗，但南韓和美國研判該武器是射程僅二十多公里的以色列製「拉斐爾長釘反戰車飛彈」（Spike）或地對地制導武器，亦非射程遠的彈道飛彈。

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