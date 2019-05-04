服刑逾兩年 殺金正男越籍女獲釋

2019-05-04

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕因涉嫌殺害北韓領導人金正恩同父異母長兄金正男，而在馬來西亞監獄關押逾兩年的越南女子段氏香三日獲釋，並於當日稍晚飛回河內。迄今所有因謀殺金正男案而被捕的人都已獲釋，但全案真凶依然成謎。

段氏香的獲釋，意謂這起二○一七年二月間發生在吉隆坡國際機場的殺人事件告一段落。案發後，大馬官員指控段氏香、印尼女子艾莎及四名北韓人共謀，以神經劇毒ＶＸ謀殺金正男。四名北韓人在事發當日逃離馬來西亞，而將劇毒抹在死者臉上的段氏香與艾莎，則堅稱她們以為是在拍電視整人節目。

大馬檢方在雅加達方面極力遊說下，三月間撤銷對艾莎的謀殺控訴，而使三十歲的段氏香成為該案最後一名在押被告。而上月檢方在她對罪行較輕的「構成傷害」認罪後，撤銷謀殺指控。她的律師鄭寶德（譯音）表示，段氏香被判處四十個月徒刑，服刑日從她被拘捕起計算，因在獄中表現良好而提前獲釋，她於清晨七時二十分離開吉隆坡附近的女子監獄，「她歡天喜地，迫不及待想回家」。

段氏香的父親段文盛表示，他將與兒子一起到河內迎接女兒回家。曾任美髮師的段氏香上月出庭應訊後表示，她回到越南，想從事演藝工作。

隨著段氏香獲釋，這起震驚國際的謀殺案元凶恐將永遠逍遙法外。鄭寶德說，「行凶者尚未繩之以法」，律師團一再主張，逃出大馬的四名北韓人才是真正的殺人凶手。段氏香與艾莎若被判殺人罪成立，將面臨絞刑。

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