老窩沙發懶得動 比較會骨折

2019-04-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國杜倫大學（Durham University）和紐卡索大學（Newcastle University）學者在《公共衛生期刊》（Journal of Public Health）發表的研究顯示，久坐不動的「麵龜族」、「沙發馬鈴薯」生活習慣，將在步入中、高齡時，導致骨骼更脆弱與骨質疏鬆。專家同時發現，男性通常比女性坐在椅子上的時間更長，骨骼也就相對脆弱，尤其是下背部。但該研究也發現，只要日行萬步，就有助維持骨骼強健。

日行萬步 有助維持骨骼強健

這是第一個證明男性久坐不動的生活方式與骨骼脆弱及骨質疏鬆有關的研究。其顯示六十幾歲又長時間坐著的男女，骨骼較脆弱，升高脆弱性骨折（又稱骨鬆性骨折）的風險。

杜倫大學運動科學系博士辛德（Karen Hind）表示，過度的長時間靜坐，會使新陳代謝降低，可能導致肥胖與第二型糖尿病。久坐不動也和骨骼強度變差有關，亦會升高骨質疏鬆的風險。

紐卡索大學研究團隊追蹤二一四名六十二歲的男女，掃描髖部與脊椎，以測量骨骼密度，並讓他們戴上監測裝置，測量其肢體活動及久坐不動的時間，同時記錄每天步行次數。研究人員發現，每週做一五○分鐘輕度肢體活動者的骨骼強度，優於較常久坐不動者。而每日坐著不動逾八十四分鐘的男性，其脊椎骨密度比每天靜坐五十二分鐘者低了廿二％。研究人員指出，這顯示久坐不動對骨骼密度的影響類似吸菸，而吸菸也是骨質疏鬆的危險因子之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/