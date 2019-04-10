反歐盟補貼空巴 美擬提高關稅

2019-04-10

美控每年損失約112億美元

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）八日以反補貼為由，指控歐盟多次補貼空中巴士（Airbus），對美國造成不利影響，每年損失約一一二億美元。因此，美國擬對歐盟多項產品加徵關稅，反擊補貼造成的傷害，清單包括大型商用飛機和零件、乳製品、橄欖油、葡萄酒等商品。

歐盟和美國十幾年來不斷在彼此對空巴和波音（Boeing）的補貼問題上纏鬥，雙雙告上世界貿易組織（WTO），但雙方都曾被發現提供數十億美元補貼，以協助各自企業在全球飛航市場上取得優勢。美方表示，多年來要求法國、德國、西班牙和英國四個歐盟成員國停止補貼空巴，卻都無果，因而在二○○四年向WTO提訟。

WTO在二○一一年發現，歐盟在一九六八年至二○○六財政年度向空巴提供一八○億美元補貼，讓波音在全球損失超過三百張訂單，但之後歐盟僅取消兩項次要補貼，其餘項目不但沒改，甚至還給更多。WTO去年五月裁定，歐盟對空巴A350 XWB和A380提供鉅額補貼，造成波音七八七和七四七客機在歐盟、澳洲、中國和阿聯酋等市場的市佔率下降；美國估計損失約一一二億美元，因而對歐盟提出金額相當的報復性關稅。

歐盟駁「過度誇大」

USTR八日宣布，根據一九七四年貿易法的三○一條款啟動審查程序，評估對多項歐盟產品加徵額外關稅，直到歐盟取消對空巴的補貼為止。美國貿易代表萊席爾表示，本案已訴訟十四年，「現在是採取行動的時候了」，美方的目的是和歐盟達成協議，終止所有不符WTO規定的大型民航機補助；一旦歐盟停止補助，美方也會解除關稅。

歐盟擬採更大規模反制

消息傳出後，美歐關係再度緊張，歐盟質疑美國提出的一一二億美元「過度誇大」，並強調美方未必能向如此鉅額的商品徵收關稅，因為報復幅度只有WTO仲裁者可以決定。空巴透露，歐盟將對美國採取「規模大得多的反制措施」。

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