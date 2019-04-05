衣航空難報告 直指737MAX系統

2019-04-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國波音公司製造的「737 MAX8」客機上個月在衣索比亞墜毀，引發各界對該機型的安全疑慮。衣國當局四日公布調查報告，指機組人員在事發當時，遵照波音建議的緊急應對程序一再進行操作，但仍無法重新掌控飛機。這份報告證實波音該型客機的飛行控制系統的確有問題，但波音以還在評估報告內容為由，拒絕發表評論。

這份報告尚未正式公開，但根據法新社取得的草稿內容，指該架客機一起飛後，記錄客機水平位置的感應器就開始發送錯誤資訊，導致自動駕駛系統指揮機頭朝下。

衣國交通部長莫吉斯（Dagmawit Moges）指出，飛航當局在准許「737 MAX8」客機運作前，應查證製造商是否適當檢查機上控制系統。莫吉斯未提及墜機最後幾分鐘駕駛艙發生何事，但稱起飛「顯得相當正常」，所有機組人員都有操作該飛機的必備資格。報告指目前無「外物損傷」跡象，建議波音檢視該機型飛行控制系統，至於完整調查需半年至一年時間。

美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）調查顯示，失事飛機上的新型防失速「機動特性增強系統」（ＭＣＡＳ）都失靈，才導致該型客機不到五個月連摔兩架。

華爾街日報引述知情人士報導，衣國失事也是感應器問題所致，使得電腦誤判飛機面臨失速危險，所以將機頭朝下。飛行員曾關掉該系統，但後來又重新開啟，因為他們無法重新掌控飛機。

挽信心 波音邀中國參加審查委員會

波音目前試圖贏回公眾信心，該公司三日公布照片，顯示執行長米倫伯格參與該機型飛行測試。率先禁飛該型客機的中國民航局四日表示，收到ＦＡＡ邀請派員參加737 MAX客機的審查委員會，但還沒決定是否接受。

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