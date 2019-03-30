中國防戰略陷阱 美再批一帶一路

2019-03-30

全球已覺醒 特別是亞洲

〔編譯張沛元、陳正健／綜合報導〕繼七大工業國（G7）之一的義大利也加入中國「一帶一路」計畫後，美國國務卿龐皮歐二十八日再次出言警告，中國在南海造島與協助各國打造基礎建設的所謂「一帶一路」計畫，都是中國大國防戰略的一環；「一帶一路」並非單純的經濟倡議計畫，華府致力確保各國了解參與「一帶一路」的威脅，而全球、特別是亞洲地區已對此威脅有所覺醒。

龐皮歐在華府出席《國家評論》雜誌舉辦的一場高峰會並與主編勞瑞對談時表示，北京當局在南海上大興土木的目的，不是因為要落實航行自由，中國在世界各地建造港口的行為，也不是為了要成為優秀的造船國與航道管理者，「這些事情樁樁件件都有國安因素…『一帶一路』亦然。」龐皮歐重申他對「一帶一路」的警告，稱其為順從北京以致損及國家主權的「債務陷阱」，並表示美國努力讓世界上所有人了解此等威脅，「我想全球對此已開始覺醒，特別是亞洲與東南亞，已對這種威脅覺醒。」

對義加入一帶一路失望

龐皮歐此言拉近中國國防戰略與「一帶一路」之間的關聯。美國海空軍已加強派遣戰艦與飛機巡弋南海，以確保印太地區的「自由與開放」。如今隨著「一帶一路」首度打進歐盟國家，美方的批評聲浪也隨之加劇；龐皮歐二十七日就對義大利加入「一帶一路」表示「失望」，指義大利與義國人民長期利益終將有所損失。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）二十九日引述國務院消息人士報導，不少美國公民或有在美居留權的人士，正在中國新疆地區拘留營遭到關押。「國際宗教自由無任所大使」布朗巴克（Sam Brownback）二十八日在國務院簡報時指出，一名擁有在美居留權的男子，自從回到新疆後便失去音訊；該名男子今年七十五歲，是位知識份子，患有多種慢性疾病，同住加州的兒子憂心父親安危。

傳新疆有美公民被拘留

布朗巴克表示，除了拘留營，新疆有許多村莊整個遭到封鎖，人民進出遭受限制；此種情況仍在持續，部分案例似乎正在升級。布朗巴克近幾週在聯合國告訴中國官員，自己手上掌握名冊，有數百個名字遞交給他，他們與親屬失聯。

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